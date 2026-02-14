ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
Donald Trump amerikai elnök (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago rezidenciáján 2025. december 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump a békéről: most Volodimir Zelenszkij kell, hogy lépjen

Infostart / MTI

Végül szerinte mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra.

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

„Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el” – fogalmazott az amerikai elnök.

Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazítva vannak elképzelések a washingtoni kormány részéről. „Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra” – fogalmazott.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége „szegénységbe és teljes káoszba” sodorta Irakot.

