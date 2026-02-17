Vitalij Klicsko: Kijev végveszélyben, míg Zelenszkij a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva erősíti a hatalmát

Klicsko a londoni újságnak nyilatkozva felhívta a figyelmet a belső politikai feszültségekre – írja az Index. A főpolgármester megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij való viszonya megromlott. Ugyanis az elnök a város elégtelen téli felkészülését bírálja, a városvezető viszont ezt politikai indíttatású támadásnak tartja. Szerinte az ukrán fővárosban a munkások az életüket kockáztatva javítják az infrastruktúrát, mint ismert, az orosz támadások miatt több mint ezer tömbházban nincs fűtés a kemény télben.

A főpolgármester ugyanakkor azzal vádolta az államfőt, hogy a háborús veszélyhelyzetet kihasználva centralizálta a hatalmát, gyengítve ezzel az önkormányzatokat, és politikai eljárásokkal próbálja ellehetetleníteni ellenfeleit. Ennek dacára

Vitalij Klicsko is ellenzi az elnökválasztás megtartását tűzszünet és biztonsági garanciák nélkül.

„A politikai verseny a háború alatt rossz” – vélekedett a kijevi főpolgármester. Ezzel arra utalt, hogy, Volodimir Zelenszkij amerikai nyomásra már a választások és egy esetleges békeszerződésről szóló népszavazás előkészítésén dolgozik. A Trump-adminisztráció május 15-ig adott határidőt ezek lebonyolítására, ellenkező esetben az amerikai biztonsági garanciák elvesztését helyezte kilátásba. Ez a kényszerhelyzet tovább élezi a belső konfliktusokat, miközben a civil szervetek is Klicsko ellen fordultak azt hangoztatva, hogy alkalmatlan a városvezetésre.

Oroszország célja a belső destabilizáció

– figyelmeztetett a főpolgármester, hangsúlyozva, hogy az országon belüli egység lenne a béke és a szabadság kulcsa.

Kijev lakóinak sorsa továbbra is bizonytalan, és Klicsko szerint az ország jövője is az. Mint mondta: nyitott kérdés, hogy Ukrajna meg tudja-e őrizni a függetlenségét.