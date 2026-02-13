ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 13. péntek
Hívők gyülekeznek a vatikáni Szent Péter téren a pápaválasztó konklávé második napján, 2025. május 8-án. A pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában az előző napon kezdték meg konklávéjukat, amelyen zárt ajtók mögött megválasztják az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódját.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami

Óvjuk meg Európa lelkét – sürgetik a katolikus püspökök

Infostart / MTI

Az alapvető európai értékekhez való visszatérést szorgalmazta pénteken Németország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország püspöki konferenciájának elnöke.

A pénteken Rómában közzétett közös felhívásukban a püspökök hangsúlyozták, hogy a jelenlegi világhelyzetre tekintettel az emberek nem veszíthetik szem elől "Európa lelkét".

"Erőszak és háborúk által kettészakított és polarizált világban élünk" - áll a nyilatkozatban. "Ebben a helyzetben Európának újból fel kell fedeznie a lelkét, hogy megadhassa a világnak a közjóhoz való elengedhetetlen hozzájárulását".

A Remény ereje című felhívást George Bätzing, a Német Püspöki Konferencia elnöke, Tadeusz Wojda lengyel érsek, valamint Matteo Zuppi olasz és Jean-Marc Aveline francia bíboros írta alá.

Egy olyan korban, amikor aláaknázták a nemzetközi rendet, a "megbékélt társadalom" modellje elengedhetetlen védőbástyája a szabadságnak - hangsúlyozták az egyházi vezetők. A püspökök emlékeztettek az európai egység alapító atyáira, Konrad Adenauerre, Nyugat-Németország első kancellárjára, Robert Schuman volt francia miniszterelnökre és Alcide De Gasperi olasz kormányfőre.

Idézték a volt olasz miniszterelnököt, aki kijelentette: "Az egységes Európa nem a nemzetállamok, hanem az azokat elpusztító nacionalizmus ellen jött létre." A felhívás hangsúlyozta, hogy Európának nem szabad magát elszigetelnie, és mindig késznek kell lenne a nemzeti határokon túllépő megoldásokra.

2026. február 13. 21:21
