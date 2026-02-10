A NATO két bázist is át tervez adni az európai erőknek, nagy átalakítások jöhetnek

Egy katonai forrás szerint az Egyesült Államok két jelentős katonai támaszpontot is átad az európai erőknek: egyet Olaszországban, Nápolyban, egyet pedig Virginia államban, Norfolkban – írja a Reuters.

A lépés Donald Trump elnök azon törekvésének felel meg, miszerint Európa vállaljon nagyobb felelősséget a saját védelmében. A kormányzat felhívása szerint ideje, hogy a régóta USA-dominált katonai szövetség Európa által vezetetté váljon.

Az átrendeződés részeként európai tisztek veszik át az irányítást az említett két támaszponton állomásozó szövetséges erők felett, amelyeket jelenleg amerikai parancsnokok vezetnek. Másfelől viszont

az Egyesült Államok átvenné a valamivel alacsonyabb rangú, de a műveletekért jelentős felelősséggel rendelkező részlegek, a Szövetséges Légi Parancsnokság, a Szövetséges Tengerészeti Parancsnokság és a Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság irányítását

– mondta a lapnak egy, az ügyhöz közel álló katonai forrás.

A küszöbön álló változásokkal kapcsolatban a NATO annyit közölt, hogy a szövetséges felek megállapodtak a NATO parancsnoki struktúráján belüli rangidős tiszti felelősség új megosztásában, amelyben az európaiak, beleértve a legfrissebb tagállamokat is, jelentősebb szerepet játszanak majd a vezetésben. Az illetékes hozzátette, hogy a döntés kapcsolódik a tervezett jövőbeli rotációhoz, a további részleteket viszont majd később teszik közzé.