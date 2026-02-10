ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.33
usd:
316.63
bux:
130322.42
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
NATO OTAN Sign on Buildings Window. 3D Render
Nyitókép: asbe/Getty Images

A NATO két bázist is át tervez adni az európai erőknek, nagy átalakítások jöhetnek

Infostart

Egy európai és egy tengerentúli bázis irányítását tervezi átruházni az eddig döntően amerikai vezetésű Észak-atlanti Szövetség, összhangban az USA kormányának azon törekvésével, miszerint Európa vállaljon nagyobb részt saját védelméből.

Egy katonai forrás szerint az Egyesült Államok két jelentős katonai támaszpontot is átad az európai erőknek: egyet Olaszországban, Nápolyban, egyet pedig Virginia államban, Norfolkban – írja a Reuters.

A lépés Donald Trump elnök azon törekvésének felel meg, miszerint Európa vállaljon nagyobb felelősséget a saját védelmében. A kormányzat felhívása szerint ideje, hogy a régóta USA-dominált katonai szövetség Európa által vezetetté váljon.

Az átrendeződés részeként európai tisztek veszik át az irányítást az említett két támaszponton állomásozó szövetséges erők felett, amelyeket jelenleg amerikai parancsnokok vezetnek. Másfelől viszont

az Egyesült Államok átvenné a valamivel alacsonyabb rangú, de a műveletekért jelentős felelősséggel rendelkező részlegek, a Szövetséges Légi Parancsnokság, a Szövetséges Tengerészeti Parancsnokság és a Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság irányítását

– mondta a lapnak egy, az ügyhöz közel álló katonai forrás.

A küszöbön álló változásokkal kapcsolatban a NATO annyit közölt, hogy a szövetséges felek megállapodtak a NATO parancsnoki struktúráján belüli rangidős tiszti felelősség új megosztásában, amelyben az európaiak, beleértve a legfrissebb tagállamokat is, jelentősebb szerepet játszanak majd a vezetésben. Az illetékes hozzátette, hogy a döntés kapcsolódik a tervezett jövőbeli rotációhoz, a további részleteket viszont majd később teszik közzé.

Kezdőlap    Külföld    A NATO két bázist is át tervez adni az európai erőknek, nagy átalakítások jöhetnek

európa

védelem

nato

átadás

katonai bázis

észak-atlanti szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Oroszország az eddigi legsúlyosabb támadását hajtotta végre február 7-én az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen, a csapássorozat következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza. Oroszország az alállomások megsemmisítésével próbálja leválasztani az erőműveket a hálózatról, ez azonban nincs kockázat nélkül: az atomerőműveknek biztonsági okokból folyamatosan áramra van szükségük, különben pedig tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodniuk. Ha viszont ezek meghibásodnak, órákon belül atomkatasztrófa következhet be. Közben az ukrán haderő visszavert egy nagyszabású orosz áttörési kísérletet a pokrovszki frontszakaszon: a Spartan egység légi felderítése időben észlelte az orosz csapatmozgást, az ukrán alakulatok pedig csapást mértek a támadókra. A Bloomberg tegnap megírta: az Európai Unió több forgatókönyvet is vizsgál Ukrajna leendő tagsága kapcsán egy esetleges békemegállapodás részeként. Az egyik lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk

Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk

Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

Maxwell refuses to answer questions about Epstein in congressional hearing

A video released by members of Congress shows Maxwell, the jailed associate of Jeffrey Epstein, refusing to answer questions about the late sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 09:45
Kórházba kellett rendőrt és tűzszerészt hívni fenyegetés miatt Nagyszombaton
2026. február 10. 05:36
Lecsaptak az amerikai hadihajók, ezúttal az Indiai-óceánon
×
×
×
×