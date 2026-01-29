Donald Trump sajátos gesztust tett Vlagyimir Putyin felé

Amerikai és európai politikusok szerint a lépés rossz üzenetet küld, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatban – írja az Index az Independent cikkét ismertetve. A közös fotó a két elnök 2025-ös alaszkai csúcstalálkozóján készült, és a Nyugati Szárnyat a lakórésszel összekötő előtérben helyezték el, közvetlenül a Trumpot egyik unokájával együtt ábrázoló fotó fölött.

Moszkvában ugyanakkor kedvezően fogadták a gesztust. Kirill Dmitrijev, Oroszország egyik kulcsfontosságú tárgyalója a történtekre úgy reagált: „egy kép többet mond minden szónál”.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Mások nem voltak ennyire elragadtatva a fénykép láttán. „Putyin az amerikai nép és még a saját családja fölé került. Talán egy kicsit túlságosan is beszédes” – reagált Mark Warner, Virginia demokrata szenátora.

„Ha igaz, hogy az Egyesült Államok elnöke helyénvalónak tartja, hogy a 21. század legnagyobb háborús bűnösének fotóját a Fehér Ház falára akassza, akkor az igazságos és tartós békének még várnia kell. Sajnos” – véleményezte a fotó kifüggesztésének tényét Marko Mihkelson észt politikus.

Az orosz és az amerikai elnök 2025. augusztus 15-én találkoztak Anchorage-ban. Ez volt az első személyes találkozó a két vezető között azóta, hogy Moszkva 2022-ben megindította Ukrajna elleni invázióját.