Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Donald Trump sajátos gesztust tett Vlagyimir Putyin felé

Infostart

Az amerikai elnök a Fehér Házban kifüggesztett egy róla és az orosz államfőről készült fotót, ami bírálatokat váltott ki az Egyesült Államokban, valamint a szövetségesek körében.

Amerikai és európai politikusok szerint a lépés rossz üzenetet küld, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatban – írja az Index az Independent cikkét ismertetve. A közös fotó a két elnök 2025-ös alaszkai csúcstalálkozóján készült, és a Nyugati Szárnyat a lakórésszel összekötő előtérben helyezték el, közvetlenül a Trumpot egyik unokájával együtt ábrázoló fotó fölött.

Moszkvában ugyanakkor kedvezően fogadták a gesztust. Kirill Dmitrijev, Oroszország egyik kulcsfontosságú tárgyalója a történtekre úgy reagált: „egy kép többet mond minden szónál”.

Mások nem voltak ennyire elragadtatva a fénykép láttán. „Putyin az amerikai nép és még a saját családja fölé került. Talán egy kicsit túlságosan is beszédes” – reagált Mark Warner, Virginia demokrata szenátora.

„Ha igaz, hogy az Egyesült Államok elnöke helyénvalónak tartja, hogy a 21. század legnagyobb háborús bűnösének fotóját a Fehér Ház falára akassza, akkor az igazságos és tartós békének még várnia kell. Sajnos” – véleményezte a fotó kifüggesztésének tényét Marko Mihkelson észt politikus.

Az orosz és az amerikai elnök 2025. augusztus 15-én találkoztak Anchorage-ban. Ez volt az első személyes találkozó a két vezető között azóta, hogy Moszkva 2022-ben megindította Ukrajna elleni invázióját.

