Forgács István: a déli határkerítés és a háború teszi drogforrássá Ukrajnát Magyarország számára

A kábítószer fogyasztásával, használatával és büntethetőségével kapcsolatban az egész világon egyszerre erősödik és gyengül kétféle trend Forgács István, a Drogkutató Intézet InfoRádió által megkérdezett társadalompolitikai igazgatója szerint:

szigorítás liberlizáció.

Míg korábban azt lehetett gondolni, hogy inkább a nyugati, nyitottabb országokra jellemző a liberlizmus, és a keleti, zártabb, konzervatívabb világban kevésbé jellemző, a drog terén mintha ez nem volna igaz.

„Én Ukrajna kapcsán azt látom a dolog hátterében, hogy egy eleve nem túl stabil lábakon álló jogrendszerben működő, egészen furcsa, nehéz helyzetben lévő államban a kábítószer kérdése nem a legfontosabbak egyike jelen pillanatban, ami viszont azért veszélyes, mert ezzel ők szabadjára engedik nemcsak a saját határaikon belül, hanem esetleg a szomszédos országok irányába is” – vetette fel.

Ukrajna esetében persze a liberlizáció bizonyos orvosi ellátási körben lenne érvényes, de Forgács István hangsúlyozta, ez mindig egy első lépés, ahonnan a folyamat tovább mozdul a fogyasztás felé, onnantól pedig egy lépés a törvényi engedés.

A szakértő figyelmeztetett, hogy az elmúlt 10-15 évben folyamatosan csempészátvevőpont volt az ukrán-magyar határ, legyen szó

alkoholról

dohánytermékről

kábítószerről.

Ez pedig fontos feladatot ró a magyar hatóságokra.

Az orvosi liberalizáció nélkül is veszély volt ez már tehát.

Ukrajnából szerinte elsősorban dizájnerdrog terjed, ott nagyon könnyen kerül (illegális) kereskedelmi forgalomba. Amíg a déli határkerítés nem épült meg, addig Magyarországra főként a Balkánról került drog, ez a helyzet változott meg gyökeresen.