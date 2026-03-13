2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Forgács István
Nyitókép: Forgács István / Facebook

Forgács István: a déli határkerítés és a háború teszi drogforrássá Ukrajnát Magyarország számára

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Ukrajna parlamentje 2023 végén fogadta el a marihuána orvosi célú legalizálásáról szóló törvényt. Az államfő 2024 februárjában írta alá, a szabályozás pedig 2024 augusztusában lépett hatályba. A Drogkutató Intézet elemzése szerint Ukrajna drogliberalizációja Magyarországra is komoly veszélyt jelenthet.

A kábítószer fogyasztásával, használatával és büntethetőségével kapcsolatban az egész világon egyszerre erősödik és gyengül kétféle trend Forgács István, a Drogkutató Intézet InfoRádió által megkérdezett társadalompolitikai igazgatója szerint:

  1. szigorítás
  2. liberlizáció.

Míg korábban azt lehetett gondolni, hogy inkább a nyugati, nyitottabb országokra jellemző a liberlizmus, és a keleti, zártabb, konzervatívabb világban kevésbé jellemző, a drog terén mintha ez nem volna igaz.

„Én Ukrajna kapcsán azt látom a dolog hátterében, hogy egy eleve nem túl stabil lábakon álló jogrendszerben működő, egészen furcsa, nehéz helyzetben lévő államban a kábítószer kérdése nem a legfontosabbak egyike jelen pillanatban, ami viszont azért veszélyes, mert ezzel ők szabadjára engedik nemcsak a saját határaikon belül, hanem esetleg a szomszédos országok irányába is” – vetette fel.

Ukrajna esetében persze a liberlizáció bizonyos orvosi ellátási körben lenne érvényes, de Forgács István hangsúlyozta, ez mindig egy első lépés, ahonnan a folyamat tovább mozdul a fogyasztás felé, onnantól pedig egy lépés a törvényi engedés.

A szakértő figyelmeztetett, hogy az elmúlt 10-15 évben folyamatosan csempészátvevőpont volt az ukrán-magyar határ, legyen szó

  • alkoholról
  • dohánytermékről
  • kábítószerről.

Ez pedig fontos feladatot ró a magyar hatóságokra.

Az orvosi liberalizáció nélkül is veszély volt ez már tehát.

Ukrajnából szerinte elsősorban dizájnerdrog terjed, ott nagyon könnyen kerül (illegális) kereskedelmi forgalomba. Amíg a déli határkerítés nem épült meg, addig Magyarországra főként a Balkánról került drog, ez a helyzet változott meg gyökeresen.

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején.
 

Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint

Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint

Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg. A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.

Trump warns US will hit Iran 'very hard' in coming days as Tehran's leaders join thousands at rallies

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

