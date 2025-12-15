ARÉNA - PODCASTOK
Surface of an outdoor olympic swimming pool
Nyitókép: EvrenKalinbacak/Getty Images

Ötéves kislány és anyukája zuhant egy luxuskocsival az uszoda vizébe

Infostart

Egy üvegfalon át repült bele egy közel 25 méteres medencébe egy Jaguar XF a dél-franciaországi La Ciotat uszodájában

A vízbe csapódó autóban egy 38 éves anya és 5 éves kislánya ült, akiket a másodpercekkel a tragédia előtt két úszómester és egy civil mentett ki a süllyedő járműből – írja a szeretlekmagyarorszag.hu az Europe1 híre alapján.

A drámai baleset december 11-én, csütörtökön este 9 óra körül történt a Paul-Éluard önkormányzati uszodában, ahol a becsapódáskor mintegy húszan tartózkodtak. Az anyát és kislányát sokkos állapotban, de súlyos sérülések nélkül szállították kórházba.

Az eset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr az automata váltós autón összekeverte a fék- és a gázpedált, illetve előremenetet kapcsolt hátramenet helyett. A rendőrség megerősítette, hogy a nő alkohol- és kábítószer-gyorstesztje is negatív lett.
Az egyik mentésben részt vevő úszómester, Julien D’Asta Pasetti drámai szavakkal írta le a becsapódást.

„A kocsi nekicsapódott a terelőszigetnek. Hihetetlen sebességgel átszáguldott az üvegfalon. Két úszósáv fölött is ugrott egyet”

– mondta.

A mentés a sötét, zavaros vízben zajlott, a kocsi teljesen elmerült. Az úszómester elmondása szerint tapogatózva keresték az utasokat. „Egy fekete utastérben nagyon nehéz bármit is látni… Sem a kislány, sem az anyukája nem nyelt vizet.” A kislányt a biztonsági övének kikapcsolása után tudták kiemelni. A helyszínen többen is csodáról beszéltek, mivela balesetben senki nem halt meg.
A Jaguar a parkolóból egy lejtőn felgyorsulva szakította át a védőkorlátot, majd az épület üvegfalát, és csapódott a medencébe. Az üvegszilánkok és törmelék miatt a vizet le kell engedni, a létesítményt pedig fertőtleníteni kell, ezért az uszodát hetekre bezárták.

A hatóságok a jármű kiemelését a következő szerdára, december 17-ére tervezik.

(Nyitóképünk illusztráció)

