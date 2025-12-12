Nagy zöld lámpa az autóiparnak – kitárta a kaput Manfred Weber

Az Európai Néppárt (EPP) német elnöke a Bild című lapnak nyilatkozott Münchenben, ahol részt vesz pártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) kongresszusán. Mivel a válsággal küzdő német autóipar számára az „elektromos jövő” ellenére kulcsfontosságú döntésről lenne szó, aligha véletlen, hogy az interjút a német média igencsak felkapta.

Ami az előzményeket illeti, valójában három éve tartó huzavona végére kerülhet pont. Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnökkel az élen a klímavédelem jegyében akkor határozta el az új belső égésű motorokkal felszerelt autók forgalomba helyezésének 2035-től történő tilalmát. Az erről szóló előzetes határozat az uniós tagországok körében egyre nagyobb elégedetlenséget váltott ki, párhuzamosan azzal, hogy az általános vélekedés szerint a jövőt jelentő elektromos autók gyártása, de mindenekelőtt értékesítése több ok miatt is megtorpant.

Az okok közé tartozott az amerikai vámpolitika, az értékesítést megnehezítő kínai konkurencia, és nem utolsósorban az elektromos autók magas ára.

Az már a napokban ismertté vált, hogy a tervezett uniós tiltás hatályon kívül helyezése érdekében levélben fordult a bizottság elnökéhez a német kancellár. Noha Friedrich Merz a Münchenben tartott őszi nemzetközi autószalonon is az elektromos autók mellett kötelezte el magát, a német autóipar érdekében a tilalmi döntés elhalasztását kérte.

A legfrissebb, Bild által közölt információk szerint hasonló kéréssel fordult Ursula von der Leyenhez Georgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő is. Az említett levelek állítólag hozzájárultak a tervezett tilalom visszavonásának elhatározásához.

Weber szerint nem lesz tilalom, ezért a jelenleg Németországban gyártott összes motort továbbra is lehet gyártani és értékesíteni

– idézte a német sajtó a politikust. Az ezzel kapcsolatos részletes, egyben végleges döntés, azaz az új szabályozás ismertetése jövő hét elejére, állítólag keddre várható. A lap most azt írta, hogy „2035-től kezdődően az új járművek regisztrációja esetén az autógyártók flottacéljaihoz a CO₂-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező a korábbi 100 százalék helyett. 2040-től nem lesz 100 százalékos cél. Ez azt jelenti, hogy a belső égésű motorokra vonatkozó technológiai tilalom nem lehetséges. Ezért a jelenleg Németországban gyártott összes motor továbbra is gyártható és értékesíthető.”

A Handelsblatt című gazdasági napilap néhány nappal ezelőtt ezelőtt idézte a fenntartható közlekedésért és az idegenforgalomért felelős uniós biztost, Aposztolosz Cicikosztaszt. A biztos hangsúlyozta, hogy minden technológiára nyitottak, így nem csak a hibridautókra, de a klasszikus belső égésű motorokkal felszereltekre is. A bizottság minden technológiai fejlesztést beépít az új rendeletbe, beleérve a szén-dioxid-kibocsátástól mentes, illetve kibocsátásszegény, valamint a legkorszerűbb bioüzemanyagokat is – utalt a biztos a várható új szabályozásra.

A Weber nyilatkozatában foglaltakat sietett üdvözölni Markus Söder, a bajor CSU elnöke. A Zöldek Pártja ugyanakkor tiltakozott a tilalmi döntés tervezett hatályon kívül helyezése miatt.