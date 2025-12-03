Jókor érkezett a német kancellár levele, jöhet a nagy fordulat az EU-ban

Azt ugyanakkor a szakértőkkel az élen aligha vonják kétségbe, hogy a jövő az elektromos meghajtású autóké. Ezt bizonyította az őszi müncheni nemzetközi autószalon is, ahol „pompáztak” az új elektromos modellek. A kereslet a csábítás ellenére az elmúlt hónapokban jelentős mértékben visszaesett, mindenekelőtt a kínai konkurencia, az amerikai vámok és nem utolsósorban a magas árak miatt.

Így van ez Németországban is, ahol a Mercedesszel és a Volkswagennel az élen több autógyár is óvatos visszavonulót fújt. Mint ahogy Friedrich Merz kancellár is, aki a bajor fővárosban sem titkolta, hogy az elektromos autók elkötelezett híve. Azt azonban belátta, hogy a belső égésű motorok 2035-től tervezett drasztikus kivonása a súlyos nehézségekkel küszködő német autóiparnak többet árt, mint használ.

A kancellár ennek jegyében napokkal ezelőtt levélben fordult Ursula von der Leyenhez, sürgetve, hogy a bizottság vonja vissza a tervezett totális tiltást, és engedélyezze a „rendkívül hatékony” belső égésű motorok további alkalmazását is.

A bizottság december közepére ígérte, hogy a kivonással kapcsolatban végleges döntést hoz, így Merz levele még időben érkezett. Olyannyira, hogy a Handelsblatt tekintélyes üzleti napilap exkluzív információi szerint eredményes is volt.

Az újság ezzel kapcsolatban a fenntartható közlekedésért és az idegenforgalomért felelős uniós biztost, Aposztolosz Cicikosztaszt idézte. A biztos egy tájékoztatón hangsúlyozta, hogy minden technológiára nyitottak, így – mint utalt rá – nem csak a hibridautókra, de a klasszikus belső égésű motorokkal felszereltekre is.

Ezzel kapcsolatban pedig kiemelte, hogy Friedrich Merz kancellár vonatkozó levelét „nagyon pozitívan fogadták”. A bizottság minden technológiai fejlesztést beépít az új rendeletbe, beleértve a szén-dioxid-kibocsátástól mentes, illetve kibocsátásszegény, valamint a legkorszerűbb bioüzemanyagokat is.

A biztos szerint ez fontos ahhoz, hogy gazdaságilag életképes és társadalmilag igazságos átmenetet biztosítsanak a klímasemleges hajtóerőkre.

A bizottság ki akar tartani céljai mellett, de figyelembe kell vennie a legutóbbi fejleményeket – jelentette ki Cicikasztasz, aki egyúttal fontosnak nevezte a versenyképesség fenntartását és az európai ipar technológiai előnyének megőrzését.

Noha a belső égésű motorok kivonására vonatkozó, eredetileg 2035-re tervezett határidő meghosszabbítása az EU-n belüli tiltakozás miatt valószínűnek tűnik, az Európai Bizottság az enyhítést már előzetesen, 2027-től össze kívánja kapcsolni a haszongépjármű-flották – a cégautók, a bér- és lizingautók – nagyobb mértékű villamosításával.