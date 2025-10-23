ARÉNA - PODCASTOK
Egy bálna háta a vízben.
Tragikus véget ért egy fiatal tengeri óriás élete New Jersey-nél

Infostart

A hosszúszárnyú bálnát partra sodródva találták meg, azonban jóval súlyosabb volt a helyzet, mint azt a mentőcsapat gondolta volna.

Elpusztult egy fiatal hosszúszárnyú bálna, miután a szárazföldre sodródott New Jersey egy partján. A bajba jutott állatot még október 17-én, pénteken találták meg, ám a mentőcsapat csak másnap reggel tudta megközelíteni – írja a CBS News híradása nyomán a 24.hu,

A szakértők megállapították a bálja faját és életkorát, testhosszát mintegy 9 méterre tették. Felfigyeltek az állat rossz egészségi állapotára is: sovány volt és sérülések borították. Úgy ítélték meg, hogy a túlélésére kicsi az esély. Ennek ellenére nem adták fel a mentőakciót,

szombat este nyugatót és fájdalomcsillapítót adtak a bálnának, hogy ne szenvedjen, amíg másnap reggel visszatérnek, mire azonban vasárnap újra a helyszínre mentek, már kimúlva találták az állatot.

A szakértők szerint egy hajó okozhatta a fiatal bálna sérüléseit, ami egyáltalán nem ritka eset. Egy tanulmány szerint a tengeri óriások egyik legfőbb halálozási oka a hajóval való ütközés (a halászhálóba gabalyodás és a vadászat mellett).

