Kínában járt az Apple vezére, és mintha nem érdekelnék Donald Trump vámjai

Tim Cook szerdán találkozott Li Lecheng kínai ipari és információtechnológiai miniszterrel, aki arra ösztönözte az Apple-t, hogy működjön szorosan együtt a helyi beszállítókkal – írja a Bloomberg cikke nyomán a Portfolio.

A látogatás során az Apple vezérigazgatója ígéretet tett a kínai együttműködés erősítésére.

Rangsorban az Egyesült Államok után Kína a vállalat második legnagyobb piaca, valamint kulcsfontosságú gyártóbázis is. Bár az Apple az elmúlt években diverzifikálta ellátási láncát Kínán kívülre, többek között növelte indiai telefongyártási tevékenységét, az iPhone-ok többségét továbbra is Kínában gyártja a Foxconn Technology Group és a Luxshare Precision Industry Co. közreműködésével.

A Bloomberg szerint Peking szóban arra ösztönözte a szabályozó hatóságokat és helyi kormányzatokat, hogy korlátozzák a technológiatranszfert és berendezésexportot Indiába és Délkelet-Ázsiába, feltehetően azért, hogy megakadályozza a vállalatok gyártási kapacitásainak áthelyezését.