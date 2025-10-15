ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda Teréz
Nyitókép: Unsplash.com

Kínában járt az Apple vezére, és mintha nem érdekelnék Donald Trump vámjai

Infostart

Tim Cook, a vállalat vezérigazgatója kínai útja során újabb befektetéseket ígért az országban, holott Donald Trump súlyos vámokkal fenyegeti a külföldön gyártott termékeket.

Tim Cook szerdán találkozott Li Lecheng kínai ipari és információtechnológiai miniszterrel, aki arra ösztönözte az Apple-t, hogy működjön szorosan együtt a helyi beszállítókkal – írja a Bloomberg cikke nyomán a Portfolio.

A látogatás során az Apple vezérigazgatója ígéretet tett a kínai együttműködés erősítésére.

Rangsorban az Egyesült Államok után Kína a vállalat második legnagyobb piaca, valamint kulcsfontosságú gyártóbázis is. Bár az Apple az elmúlt években diverzifikálta ellátási láncát Kínán kívülre, többek között növelte indiai telefongyártási tevékenységét, az iPhone-ok többségét továbbra is Kínában gyártja a Foxconn Technology Group és a Luxshare Precision Industry Co. közreműködésével.

A Bloomberg szerint Peking szóban arra ösztönözte a szabályozó hatóságokat és helyi kormányzatokat, hogy korlátozzák a technológiatranszfert és berendezésexportot Indiába és Délkelet-Ázsiába, feltehetően azért, hogy megakadályozza a vállalatok gyártási kapacitásainak áthelyezését.

Külföld    Kínában járt az Apple vezére, és mintha nem érdekelnék Donald Trump vámjai

