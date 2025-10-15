ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzetközi Vöröskereszt Izraelbõl elrabolt túszokat szállító autói az izraeli határhoz tartanak a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán Júniszból 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

Gond van a Hamász által átadott egyik holttesttel

Infostart / MTI

A Hamász által éjszaka átadott négy holttest közül az egyik nem egy túszé volt – közölte szerdán az izraeli hadsereg a törvényszéki vizsgálatok eredményeire hivatkozva.

A palesztin iszlamista terrorszervezet kedd késő este adta át a négy holttestet Izraelnek – mindezt növekvő felháborodás közepette, mivel nem sikerült visszaszolgáltatni mind a 28 elhunyt túsz földi maradványait az Egyesült Államok közvetítésével létrejött békemegállapodás szerint megszabott hétfői határidőig.

A Hamász a késedelmet azzal indokolta, hogy a Gázai övezetben két éve tartó háború után nehéz megtalálni a holttesteket a romok alatt.

„Az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatainak befejezése után kiderült, hogy a Hamász által Izraelnek átadott negyedik holttest nem egyezik meg egyetlen túszéval sem” – közölte szerdán a hadsereg, hozzátéve, hogy a Hamásznak „minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az elhunyt túszok visszaszolgáltatásáért”.

Az életben maradt 20 túszt hétfőn, 738 napos fogság után engedték szabadon.

24 ÓRA
