ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.29
usd:
338.99
bux:
102674.17
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2014. október 1-jén a 10. Zürichi Filmfesztiválon készített kép Diane Keaton amerikai színésznõrõl, aki 2025. október 11-én, 79 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Walter Bieri

Szívszorító információk Diane Keaton haláláról és a betegségéről

Infostart

Az Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő egészségi állapota az utóbbi időben nagyon gyorsan romlott, barátait is váratlanul érte a halála.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a család szóvivője szombaton közölte a People magazinnal, hogy 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. Részleteket akkor nem hoztak nyilvánosságra azzal kapcsolatban, mi okozta az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő halálát, a TMZ viszont a tragikus hír után nem sokkal nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amely szerint valaki helyi idő szerint szombat reggel nyolc óra után arról értesítette a fogadó félt a 911-es segélyhívón, hogy egy személy összeesett Diane Keaton lakcímén – írja az Index.

A hívást követően azonnal riasztották a Los Angeles-i tűzoltóságot, és jelezték, hogy egy sérült személy ellátásra szorulhat. Az amerikai portál úgy értesült, hogy a kiérkező tűzoltók vitték be egy közeli kórházba a színésznőt, ahol később halottnak nyilvánították. A diszpécser vélhetően azért a tűzoltókat hívta, mert nekik vannak olyan szerszámaik, amelyekkel be lehet hatolni zárt lakásokba.

A Keresztapa-trilógia, az Annie Hall és az Elvált nők klubja című film főszereplője a közeli barátok elmondása szerint az utóbbi időben már nem érezte jól magát, egyikük azt nyilatkozta a portálnak, hogy

Diane Keaton a halála előtti napokban már nagyon sovány volt, ugyanis a hirtelen fogyás nevű betegségben szenvedett.

Az egyik barát azt mondta a Fox Newsnak, hogy a színésznő az utóbbi időben inkább már csak a legközelebbi családtagjait engedte közel magához, akik úgy döntöttek, hogy nem beszélnek a médiában az állapotáról, így sokan még a régi barátok közül sem tudták, milyen betegsége van.

A Grammy- és Oscar-díjas dalszerző, Carole Bayer Sager is megszólalt, aki néhány héttel ezelőtt meglátogatta Diane Keatont. Megerősítette, hogy nagyon sovány volt, illetve arról is beszélt a dalszerzőnek, hogy nagyon megrázták őt az év elejei, Los Angeles-i tűzvészek.

„Palm Springsbe kellett költöznie átmenetileg, mert a háza nagyon megrongálódott. Szóval egy ideig ott tartózkodott, és amikor visszajött, megdöbbentem, mennyit fogyott” – mondta Carole Bayer Sager.

Kezdőlap    Külföld    Szívszorító információk Diane Keaton haláláról és a betegségéről

színésznő

haláleset

kórház

tűzoltók

fogyás

segélyhívó

diane keaton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mely termékeken van a legnagyobb árrés a horvát boltokban

Kiderült, mely termékeken van a legnagyobb árrés a horvát boltokban

A horvát élelmiszer-kiskereskedelmi piac bevétele 2024-ben elérte a 8,41 milliárd eurót, ami 8,8%-os nominális növekedést jelent az előző évhez képest - tudósított az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták azt az 5 dolgot, amire sok Otthon Start felvevő nem figyel: nagyon rosszul járnak - ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene, aki hitelt akar

Kimondták azt az 5 dolgot, amire sok Otthon Start felvevő nem figyel: nagyon rosszul járnak - ezzel mindenkinek foglalkoznia kellene, aki hitelt akar

A kedvezményes hitelhez kapcsolódó ingatlanvásárlás során számos jogi és gyakorlati buktató merülhet fel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

Hostages reunited with families as Trump leaves Israel for Gaza summit in Egypt

Israel has also released almost 2,000 Palestinian detainees, with busloads greeted by huge crowds in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 15:16
Kiderült, mi a fő üzenet a következő EU-csúcs előtt
2025. október 13. 14:43
Friss hírek és képek a Szádalmásnál történt frontális vonatütközésről
×
×
×
×