Szívszorító információk Diane Keaton haláláról és a betegségéről

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a család szóvivője szombaton közölte a People magazinnal, hogy 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. Részleteket akkor nem hoztak nyilvánosságra azzal kapcsolatban, mi okozta az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő halálát, a TMZ viszont a tragikus hír után nem sokkal nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amely szerint valaki helyi idő szerint szombat reggel nyolc óra után arról értesítette a fogadó félt a 911-es segélyhívón, hogy egy személy összeesett Diane Keaton lakcímén – írja az Index.

A hívást követően azonnal riasztották a Los Angeles-i tűzoltóságot, és jelezték, hogy egy sérült személy ellátásra szorulhat. Az amerikai portál úgy értesült, hogy a kiérkező tűzoltók vitték be egy közeli kórházba a színésznőt, ahol később halottnak nyilvánították. A diszpécser vélhetően azért a tűzoltókat hívta, mert nekik vannak olyan szerszámaik, amelyekkel be lehet hatolni zárt lakásokba.

A Keresztapa-trilógia, az Annie Hall és az Elvált nők klubja című film főszereplője a közeli barátok elmondása szerint az utóbbi időben már nem érezte jól magát, egyikük azt nyilatkozta a portálnak, hogy

Diane Keaton a halála előtti napokban már nagyon sovány volt, ugyanis a hirtelen fogyás nevű betegségben szenvedett.

Az egyik barát azt mondta a Fox Newsnak, hogy a színésznő az utóbbi időben inkább már csak a legközelebbi családtagjait engedte közel magához, akik úgy döntöttek, hogy nem beszélnek a médiában az állapotáról, így sokan még a régi barátok közül sem tudták, milyen betegsége van.

A Grammy- és Oscar-díjas dalszerző, Carole Bayer Sager is megszólalt, aki néhány héttel ezelőtt meglátogatta Diane Keatont. Megerősítette, hogy nagyon sovány volt, illetve arról is beszélt a dalszerzőnek, hogy nagyon megrázták őt az év elejei, Los Angeles-i tűzvészek.

„Palm Springsbe kellett költöznie átmenetileg, mert a háza nagyon megrongálódott. Szóval egy ideig ott tartózkodott, és amikor visszajött, megdöbbentem, mennyit fogyott” – mondta Carole Bayer Sager.