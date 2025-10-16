Családja nyilvánosságra hozta, mi okozta Diane Keaton halálát

Diane Keaton halála óta folyamatosan záporoznak az együttérzést nyilvánító üzenetek a színésznő családjához, akik pár nappal később közleményben fejezték ki köszönetüket, egyúttal azt is elárulták, mi volt a halál oka – írja a Page Six cikke nyomán a glamour.hu.

„A Keaton család nagyon hálás a szeretet és támogatás rendkívüli üzeneteiért, amelyeket az elmúlt napokban kaptak szeretett Diane-jükért, aki október 11-én tüdőgyulladásban hunyt el”

– adta hírül közleményében a színésznő családja.

Diane Keaton halála a rajongókon kívül a hozzá közel állókat is megrázta. A művész egészségi állapota rohamosan romlott az elmúlt hónapokban, ezt barátai is megerősítették. Egy közeli ismerőse elmondta, hogy Diane Keaton állapota „nagyon hirtelen” változott meg, és ez mindenkit váratlanul ért. Régi barátja, Carole Bayer Sager szerint a színésznő rengeteget fogyott, nagyon sovány volt.