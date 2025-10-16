ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
334.25
bux:
102853.83
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2014. október 1-jén a 10. Zürichi Filmfesztiválon készített kép Diane Keaton amerikai színésznõrõl, aki 2025. október 11-én, 79 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Walter Bieri

Családja nyilvánosságra hozta, mi okozta Diane Keaton halálát

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Annie Hall-ból, a Keresztapából vagy éppen az Elvált nők klubjából ismert legendás színésznő október 11-én halt meg, 79 éves korában. Családja most közleményt adott ki, melyben felfedték, mi okozta a művész halálát.

Diane Keaton halála óta folyamatosan záporoznak az együttérzést nyilvánító üzenetek a színésznő családjához, akik pár nappal később közleményben fejezték ki köszönetüket, egyúttal azt is elárulták, mi volt a halál oka – írja a Page Six cikke nyomán a glamour.hu.

„A Keaton család nagyon hálás a szeretet és támogatás rendkívüli üzeneteiért, amelyeket az elmúlt napokban kaptak szeretett Diane-jükért, aki október 11-én tüdőgyulladásban hunyt el”

– adta hírül közleményében a színésznő családja.

Diane Keaton halála a rajongókon kívül a hozzá közel állókat is megrázta. A művész egészségi állapota rohamosan romlott az elmúlt hónapokban, ezt barátai is megerősítették. Egy közeli ismerőse elmondta, hogy Diane Keaton állapota „nagyon hirtelen” változott meg, és ez mindenkit váratlanul ért. Régi barátja, Carole Bayer Sager szerint a színésznő rengeteget fogyott, nagyon sovány volt.

Kezdőlap    Kultúra    Családja nyilvánosságra hozta, mi okozta Diane Keaton halálát

színésznő

elhunyt

család

betegség

tüdőgyulladás

diane keaton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Máérten: új Duna-híd épül, az ipari központok mellett mobil mikroerőművek létesülnek

Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten (Máért) felvázolta az új világ pilléreit, amelyből kikövetkeztethető az, hogyan él majd Magyarország a következő 20 évben. A kormányfő tart attól, hogy hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, ez „az európai politika napi valósága”, „csak Koppenhábában egyetlen döntéssel oda akartak adni Ukrajnának 40 milliárd eurót arra való tekintettel, hogy kifogytak a pénzből”. Leszögezte, nemzetközi megállapodás kell Európa és az oroszok között, mert Magyarországnak nincs akármennyi pénze arra, hogy azt fegyverekre fordítsa. Ha a háborút békével vagy tűzszünettel le lehetne zárni, a gazdasági növekedés szerinte a háromszorosára nőne.
 

Orbán Viktor nagy bejelentést tett a 14. havi nyugdíjról

Orbán Viktor a Mandinernek: jön a Trump–Orbán csúcs – videó

A Hattyúk Tava lett a rendszerellenes orosz ellenzék egyik kedvence

A Hattyúk Tava lett a rendszerellenes orosz ellenzék egyik kedvence

A szentpétervári rendőrség őrizetbe vett egy 18 éves utcazenészt, aki nyilvános helyen adott elő egy Putyin-ellenes tiltakozó dalt. Az új ellenzéki mondás, hogy „balettot akarnak nézni a tévében” – ami a kommunista pártfőtitkárok halálára utal...
 

Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai „húsdarálót”

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Egyetlen tényezőn múlhat Oroszország kitartása, Ukrajna támadásba lendülhet – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ha Oroszország nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától, már rég elvesztette volna az ukrajnai háborút – jelentette ki Dmitro Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője. Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten Washingtonban találkoznak, ahol az Kijev offenzív stratégiáját vitatják meg az orosz-ukrán háborúban - jelentette a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges leépítést jelentett be a világ egyik legnagyobb cége, brutális mire készülnek a vezetők

Tömeges leépítést jelentett be a világ egyik legnagyobb cége, brutális mire készülnek a vezetők

A globális munkaerő közel 6%-át, köztük 12 000 szellemi alkalmazottat bocsátanak el a következő két évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 21:20
Hogy micsoda? Újra lesz gladiátor-show a Colosseumban
2025. október 15. 20:30
Hábermann Jenő producer az Ákos-filmről: ezúttal nem izgulok, hogy értékeli-e majd a közönség a kész művet
×
×
×
×