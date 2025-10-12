Hetvenkilenc éves korában elhunyt Diane Keaton, az egyik legismertebb amerikai színésznő, az Annie Hall Oscar-díjas főszereplője – közölte szombaton a család szóvivője a People magazinnal. A halál pontos körülményeit nem hozták nyilvánosságra, a hozzátartozók a magánélet tiszteletben tartását kérték.​

Diane Keaton Diane Hall néven született 1946-ban, Los Angelesben. Pályafutása a Broadway-en indult, majd filmes karrierjét az 1970-es Szerelmesek és más idegenek című romantikus drámában kezdte. Nemzetközi ismertségét a Keresztapa-filmekben (1972, 1974, 1990) Michael Corleone feleségeként, majd Woody Allen klasszikusaiban – különösen a Játszd újra, Sam! (1972), Szerelem és halál (1975), Annie Hall (1977), Manhattan (1979) – szerezte meg.​

Az Annie Hallban nyújtott alakításáért 1978-ban Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjat is kapott.

Kiemelkedő filmjei közé tartozik a Marvin szobája (1996), a Vörösök (1981), a Minden végzet nehéz (2003), az Örömapa-filmek (1991, 1995), az Elvált nők klubja (1996), valamint a közelmúltból a Könyvklub (2018, a 2023 mond) és (0 igent23 mond)).​

Woody Allen Keaton halálhírének nyilvánosságra kerülése után most hivatalos közleményt nem adott ki, de közeli ismerősei szerint a rendezőt mélyen megrendítette alkotótársa, egykori párja elvesztése. Allen és Keaton több mint ötven éven át intenzív barátságot ápoltak, közös filmjeik az amerikai filmtörténet meghatározó alkotásai közé tartoznak.​

Keaton a nyolcvanas évektől rendezőként és producerként is tevékenykedett, utolsó jelentős filmje a Talán igent mondok volt. Televíziós szerepei közül emlékezetes Az ifjú pápa című HBO-sorozat.

Sosem házasodott meg, két gyermeket fogadott örökbe. Karrierje során 37 filmes díjat nyert, ötször jelöltek Oscar-díjra, kilencszer Golden Globe-ra, melyből kettőt elnyert.