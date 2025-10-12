ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 12. vasárnap Miksa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt az Annie Hall Oscar-díjas sztárja

Infostart

Diane Keaton, az Annie Hall és a Keresztapa-filmek legendás Oscar-díjas színésznője 79 éves korában elhunyt. Halálhírét a család szóvivője erősítette meg, részleteket most nem hoztak nyilvánosságra. Woody Allen közeli ismerősei szerint a rendezőt mélyen megrendítette korábbi alkotótársa elvesztése.

Hetvenkilenc éves korában elhunyt Diane Keaton, az egyik legismertebb amerikai színésznő, az Annie Hall Oscar-díjas főszereplője – közölte szombaton a család szóvivője a People magazinnal. A halál pontos körülményeit nem hozták nyilvánosságra, a hozzátartozók a magánélet tiszteletben tartását kérték.​

Diane Keaton Diane Hall néven született 1946-ban, Los Angelesben. Pályafutása a Broadway-en indult, majd filmes karrierjét az 1970-es Szerelmesek és más idegenek című romantikus drámában kezdte. Nemzetközi ismertségét a Keresztapa-filmekben (1972, 1974, 1990) Michael Corleone feleségeként, majd Woody Allen klasszikusaiban – különösen a Játszd újra, Sam! (1972), Szerelem és halál (1975), Annie Hall (1977), Manhattan (1979) – szerezte meg.​

Az Annie Hallban nyújtott alakításáért 1978-ban Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjat is kapott.

Kiemelkedő filmjei közé tartozik a Marvin szobája (1996), a Vörösök (1981), a Minden végzet nehéz (2003), az Örömapa-filmek (1991, 1995), az Elvált nők klubja (1996), valamint a közelmúltból a Könyvklub (2018, a 2023 mond) és (0 igent23 mond)).​

Woody Allen Keaton halálhírének nyilvánosságra kerülése után most hivatalos közleményt nem adott ki, de közeli ismerősei szerint a rendezőt mélyen megrendítette alkotótársa, egykori párja elvesztése. Allen és Keaton több mint ötven éven át intenzív barátságot ápoltak, közös filmjeik az amerikai filmtörténet meghatározó alkotásai közé tartoznak.​

Keaton a nyolcvanas évektől rendezőként és producerként is tevékenykedett, utolsó jelentős filmje a Talán igent mondok volt. Televíziós szerepei közül emlékezetes Az ifjú pápa című HBO-sorozat.

Sosem házasodott meg, két gyermeket fogadott örökbe. Karrierje során 37 filmes díjat nyert, ötször jelöltek Oscar-díjra, kilencszer Golden Globe-ra, melyből kettőt elnyert.

Kezdőlap    Külföld    Elhunyt az Annie Hall Oscar-díjas sztárja

gyász

woody allen

diane keatin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A második félidőben sikerült csapattá válni - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen

"A második félidőben sikerült csapattá válni" - Így látták a vb-selejtezős győzelmet Örményország ellen
0-0-s első félidő után, gyötrelmes mérkőzésen hozta leginkább kötelező 3 pontját a magyar labdarúgó-válogatott a vb-selejtezősorozat harmadik körében. Az első gól szerzője előre elképzelte, hogy betalál, Szoboszlai Dominik pedig csapatkapitányként azt emelte ki, hogy ebben az összeállításban most játszottak először, amihez alkalmazkodni kellett. A meccset lezáró gól szerzője szintén libabőrös lett, amikor betalált, de sajnálja, hogy a nagymamája már nem érhette meg, hogy a válogatottban gólt lő. Marco Rossi szerint "túl sokat szenvedtünk"."
 

Kétgólos győzelemmel vészelte át a magyar válogatott a csatárhiányt

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Kupjanszk utcáin dúlnak a harcok, zárul az olló Sziverszknél - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Heves harcok dúlnak a harkivi Kupjanszk utcáin, az oroszok támadási üteme viszont egy kicsit lassult az elmúlt napokban. Úgy néz ki, az orosz erők Donyeck északi részében, Sziverszk és Liman térségében támadnak - Sziverszknél lassan zárul az oroszok műveleti ollója, a várost be akarják keríteni. A Kreml közben ismét elkezdett arról kommunikálni, hogy békülni szeretnének, valószínűleg azért, hogy eltántorítsák Donald Trump amerikai elnököt attól, hogy Tomahawk cirkálórakétákat adjon Ukrajnának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő új módszerekkel vadásznak a csalók a pénzünkre az interneten: be ne dőlj!

Elképesztő új módszerekkel vadásznak a csalók a pénzünkre az interneten: be ne dőlj!

Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis praise Trump at huge rally ahead of expected hostage release by Hamas in Gaza

Israelis praise Trump at huge rally ahead of expected hostage release by Hamas in Gaza

Hundreds of thousands gather in Tel Aviv as Palestinians continue to return to Gaza City after the Israeli withdrawal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 23:30
Telefonon egyeztetett Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
2025. október 11. 21:32
Több százezres tömeg éltette Donald Trumpot Tel-Avivban
×
×
×
×