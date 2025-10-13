ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Donald Trump amerikai elnök felszólal az izraeli parlament, a kneszet jeruzsálemi üléstermében a tiszteletére tartott rendkívüli ülésen 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Evelyn Hockstein

Állva tapsolták Donald Trumpot az izraeli parlamentben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A háborúnak "vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn az izraeli parlamentben (kneszet) elmondott beszédében.

Az elnök - aki néhány órás látogatást tett Izraelben - beszéde elején a béke fontosságáról szólt. "Ma az égbolt nyugodt, a fegyverek elhallgattak, a szirénák némák, és a nap egy olyan Szentföld fölött kel fel, amely végre békében él" - mondta, megemlékezett a Gázai övezeti palesztin fogságból hétfőn hazatért húsz túszról, és kifejezte reményét, hogy "a régió örök békében fog élni."

"Ez nemcsak a háború vége" - mondta -, "hanem a terror és halál korszakának a vége és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete". Donald Trump ígéretet tett arra, hogy ez az "egyetértés kora" lesz Izrael és a térség országai számára. "Ez a történelem új hajnalának kezdete a Közel-Keleten" - hangsúlyozta.

Ezután köszönetet mondott, és méltatta több közeli munkatársát a túszalku és a tűzszünet eléréséért tett erőfeszítésükért. Hosszan dicsérte Steve Witkoff különmegbízott tárgyalási tehetségét és emberségét, akit "olyan Henry Kissingernek" nevezett, "aki nem szivárogtat."

Veje, Jared Kushner érdemeit is megemlítette, akit az Ábrahám-egyezmények "építészének" nevezett. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a "bátorságát és hazaszeretetét" idézte fel, s hangsúlyozta, hogy "az ő partnersége tette lehetővé ezt a napot".

Trump külön dicsérte a kneszetben szintén jelen lévő külügyminiszterét és nemzetbiztonsági tanácsadóját, Marco Rubiót és védelmi miniszterét, Pete Hegsethet.

"Nyolc háborút zártunk le nyolc hónap alatt"

- tette hozzá, köztük a gázai háborút.

A kneszet tagjai állva tapsolták meg a megemlített politikusokat és üzletembereket.

Az amerikai elnök felidézte, hogy a konfliktus a sátoros ünnepet lezáró szimhat tóra ünnepen tört ki. Ez volt "az egyik leggonoszabb és legborzalmasabb vérengzés, amit a világ valaha látott - a zsidók elleni legsúlyosabb mészárlás a holokauszt óta"- emlékeztetett.

Donald Trump a Hamász palesztinterrorszervezet kegyetlensége nyomán hangsúlyozta, hogy Amerika csatlakozik Izraelhez a fogadalmakban: "soha nem felejtjük el", és "soha többé".

A gázai háború után Trump szerint "felragyog a hajnal egy átalakult régió felett, és hirtelen elérhető közelségbe kerül egy gyönyörű, sokkal fényesebb jövő. Ez most egy rendkívül izgalmas időszak Izrael számára."

"Olyan jó érzés kimondani, hogy a túszok hazatértek" - mondta az amerikai elnök, és kifejtette, hogy "a személyisége arról szól, hogy megállítsa a háborúkat - és úgy tűnik, ez működik".

Ha azonban Amerika mégis háborúba menne, "úgy fogjuk megnyerni, ahogy senki sem nyert háborút korábban. Nem leszünk politikailag korrektek" -tette hozzá. "Béke az erő által - erről szól az egész" - mondta, megismételve Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban elhangzott szavait.

Trump köszönetet mond az arab és más muszlim országoknak is, amelyek nyomást gyakoroltak a Hamászra a túszok szabadon engedésének érdekében, és "hihetetlen izraeli diadalnak" nevezte, "hogy ennyi nemzet együttműködött a béke érdekében. Ezt a pillanatot úgy fogják emlegetni, mint amikor minden megváltozott" - mondta. "Ez lesz Izrael aranykora és a Közel-Kelet aranykora" - jósolta.

Donald Trump arra is felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy "kegyelmezzen meg" Netanjahu miniszterelnöknek, aki jelenleg bíróság előtt áll, mert csalással és hivatali visszaéléssel vádolják. Az amerikai elnök a vádak szerint Netanjahunak adott luxusajándékokra utalva hozzátette: "Kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?"

A kneszet plenáris ülésén Trump előtt felszólalva Netanjahu a térség békéjének lehetőségéről szólt, és méltatta az amerikai elnök szerepét annak megteremtésében. "Amikor mások gyengék voltak, te erős maradtál. Amikor mások féltek, te bátor voltál. Amikor mások elhagytak minket, te mellettünk álltál" - mondta Netanjahu.

Állva tapsolták Donald Trumpot az izraeli parlamentben

donald trump

izrael

gázai övezet

béke

kneszet

Rengeteg a sérült: durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről, megszólalt az egészségügyi miniszter

Rengeteg a sérült: durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről, megszólalt az egészségügyi miniszter

Összeütközött két gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. 7 sérült állapota válságos, 14 ember közepesen súlyos, 70 könnyebb sérüléseket szenvedett.
 

Friss hírek és képek a Szádalmásnál történt frontális vonatütközésről

Brutális felvételek a magyar határ közelében frontálisan ütköző vonatokról

Majdnem száz sérültje van a magyar határ közelében történt vonatbalesetnek

