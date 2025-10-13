ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.82
usd:
337.45
bux:
102214.96
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Hamász átadta az első hét izraeli túszt a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek
Nyitókép: X / official Denton James

A Hamász átadta az első hét izraeli túszt a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek

Infostart / MTI

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre.

Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

A 48 éves Omri Mirant két, ma már két és fél és négy és fél éves kislánya várja vissza. Édesapja, Dani, és felesége Lisáj az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tett kiszabadítása érdekében, többek közt Magyarországon is jártak, hogy segítséget kapjanak a zsidó közösségtől és a diplomatáktól. Omri Miran shiatsu terapeuta és Nir Oz kibuc vezető kertésze volt, amikor 2023. október 7-én felesége és két lánya szeme láttára elrabolták otthonából, Nahal Óz kibucból.

A 28 éves Gal és Ziv Berman ikertestvérek, akiket Kfar Aza kibucból hurcoltak el a terrortámadás idején. Közösen egy hang- és fénytechnikai céget vezettek. A korábban kiszabadult túszok elmondása szerint külön tartották őket fogva - ez volt a leghosszabb idő, amit valaha külön töltöttek.

A 22 éves Matan Angreszt kötelező katonai szolgálatát teljesítette, amikor foglyul ejtették tankjában, a gázai határkerítés közelében. A kiszabadult túszok szerint katonaként többször kihallgatták és bántalmazták a fogságban a Hamász fegyveresei.

A 24 éves Alon Ohel zenész és zongorista, akit a Nova zenei fesztiválról, egy óvóhelyről hurcoltak el. Szülei tucatnyi zongorát helyeztek el Izrael-szerte a következő üzenettel: "Nem vagy egyedül." A szabadultak szerint a szeme súlyosan megsérült a Hamász terrortámadásában.

A 25 éves Eitan Mór nyolc testvér közül a legidősebb, barista, aki saját kávézó nyitását tervezte. Biztonsági őrként dolgozott a Nova fesztiválon. Családja telepes, a Hebron melletti Kirját Arbában él, és nyilvánosan ellenzi a Hamásszal kötött kompromisszumos megállapodásokat, mert szerinte hosszú távon veszélyeztetik az izraeliek biztonságát.

A 24 éves Gaj Gilboa Dalal az animáció és a japán anime lelkes rajongója, és Japánba készült, amikor a Nova fesztiválról elrabolták barátjával, Eviatar Daviddal együtt.

Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgép fedélzetén élőben nézi az izraeli túszok szabadulásának közvetítését, miközben Izraelbe tart - közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt.

Trump a tervek szerint beszédet mond az izraeli parlamentben, a kneszetben, valamint találkozik Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és a túszok családtagjaival. Mindössze négy órásra tervezett Izraeli tartózkodása után Egyiptomba indul a Gázai övezet és a palesztinok ügyének rendezésére szervezett nemzetközi konferenciára.

Kezdőlap    Külföld    A Hamász átadta az első hét izraeli túszt a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek

gáza

hamász-izrael-konfliktus

túszok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire

Így reagált a magyar tőzsde Trump bejelentéseire

Kis pluszban nyitott a magyar tőzsde, noha a nemzetközi piacokon jelentős felfordulást hoztak Trump vámbejelentései.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valami készül a Balatonnál: három év múlva minden megváltozhat

Valami készül a Balatonnál: három év múlva minden megváltozhat

A Hévízi-tó, Tihany, Keszthely és a Tapolcai-medence is része lehet a világörökségi területnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
First seven hostages released in Gaza are now back in Israel, IDF confirms

First seven hostages released in Gaza are now back in Israel, IDF confirms

In total, 20 living hostages are due to be released today - Hamas earlier released a list of their names. Israel is releasing hundreds of Palestinians in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 09:02
Félelmetes atomfegyverekkel erősít a NATO Európában – jöhet az orosz válaszlépés
2025. október 13. 08:10
Az ellenzék már az új kormány megbuktatására készül Franciaországban
×
×
×
×