A Hamász átadta az első hét izraeli túszt a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek

Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal.

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

WATCH LIVE: Hostages freed from Hamas captivity as part of the first phase of Israel-Hamas peace deal https://t.co/YY0Ij5QJTn — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

A 48 éves Omri Mirant két, ma már két és fél és négy és fél éves kislánya várja vissza. Édesapja, Dani, és felesége Lisáj az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tett kiszabadítása érdekében, többek közt Magyarországon is jártak, hogy segítséget kapjanak a zsidó közösségtől és a diplomatáktól. Omri Miran shiatsu terapeuta és Nir Oz kibuc vezető kertésze volt, amikor 2023. október 7-én felesége és két lánya szeme láttára elrabolták otthonából, Nahal Óz kibucból.

Szijjártó Péter: kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

"Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!" - tette hozzá Szijjártó Péter.

A 28 éves Gal és Ziv Berman ikertestvérek, akiket Kfar Aza kibucból hurcoltak el a terrortámadás idején. Közösen egy hang- és fénytechnikai céget vezettek. A korábban kiszabadult túszok elmondása szerint külön tartották őket fogva - ez volt a leghosszabb idő, amit valaha külön töltöttek.

Several hostages were permitted to have video calls with their families while still in Hamas captivity. They are scheduled to be released in a little under an hour. pic.twitter.com/PvfjmkAnvi — K?️ (@westport60) October 13, 2025

A 22 éves Matan Angreszt kötelező katonai szolgálatát teljesítette, amikor foglyul ejtették tankjában, a gázai határkerítés közelében. A kiszabadult túszok szerint katonaként többször kihallgatták és bántalmazták a fogságban a Hamász fegyveresei.

A 24 éves Alon Ohel zenész és zongorista, akit a Nova zenei fesztiválról, egy óvóhelyről hurcoltak el. Szülei tucatnyi zongorát helyeztek el Izrael-szerte a következő üzenettel: "Nem vagy egyedül." A szabadultak szerint a szeme súlyosan megsérült a Hamász terrortámadásában.

A 25 éves Eitan Mór nyolc testvér közül a legidősebb, barista, aki saját kávézó nyitását tervezte. Biztonsági őrként dolgozott a Nova fesztiválon. Családja telepes, a Hebron melletti Kirját Arbában él, és nyilvánosan ellenzi a Hamásszal kötött kompromisszumos megállapodásokat, mert szerinte hosszú távon veszélyeztetik az izraeliek biztonságát.

A 24 éves Gaj Gilboa Dalal az animáció és a japán anime lelkes rajongója, és Japánba készült, amikor a Nova fesztiválról elrabolták barátjával, Eviatar Daviddal együtt.

Hamas is releasing remaining 20 hostages today, all of them are men.

Where are the women? You guessed it right.

This is real face of Pilistine, radicals that I$lamists & leftists want us to sympathize with.

Never feel apologetic for speaking truth about them.#hostages #Gaza pic.twitter.com/Vb9pZyYnmv — JinxXed (@jinxXedhere) October 13, 2025

Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgép fedélzetén élőben nézi az izraeli túszok szabadulásának közvetítését, miközben Izraelbe tart - közölte a Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt.

Trump a tervek szerint beszédet mond az izraeli parlamentben, a kneszetben, valamint találkozik Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és a túszok családtagjaival. Mindössze négy órásra tervezett Izraeli tartózkodása után Egyiptomba indul a Gázai övezet és a palesztinok ügyének rendezésére szervezett nemzetközi konferenciára.