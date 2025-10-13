ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
A Hamász átadta az élő túszok második csoportját a Nemzetközi Vöröskeresztnek
Nyitókép: X / Vivid

Az izraeli túszok újabb csoportja szabadult a Hamász fogságából - videó

Infostart

Az iszlamista terrorszervezet átadta az élő túszok második, tizenhárom főből álló csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasszer kórháznál.

A második csoporttal szabaduló túszok is megfelelő egészségi állapotban vannak a vöröskereszt első jelentése szerint. A Gázai övezet környéki kibucokból és a Nova zenei fesztiválról rabolták el őket, illetve egyikük katona volt, akit egy harckocsiból hurcoltak el a 2023 október 7-i terrortámadások során. Négyen közülük édesapák, akiket gyermekeik is hazavárnak.

A Hamász fogságában már nincsenek élő izraeli túszok. Hamarosan megkezdik holttestek átadását is, a 28 halott közül többnek a helyét nem ismerik, és a tervek szerint nemzetközi csoport fogja felkutatni őket a Gázai övezetben. Hazatérhetett kétéves gázai fogságából egy testvérpár, a 28 éves Ariel és a 35 éves David Cunio, akiket a Nir Oz kibucból raboltak el párjukkal és gyermekeikkel együtt. A nők és a gyerekek a korábbi megállapodásokkal kiszabadultak. Davidot felesége és ikerkislányai azóta hazavárták.

A 32 éves Avinatan Or a high-tech szektorban mérnökként dolgozott. A Nova fesztiválról rabolták el partnerével, Noa Argamanival együtt, akit tavaly izraeli kommandósok szabadítottak ki. Az elrablásukról készült felvétel, amelyen a Hamász fegyveresei elválasztják őket egymástól, az október 7-i mészárlások ikonikus képe lett.

A 23 éves Bar Kuperstein a Nova fesztiválon dolgozott, amikor elhurcolták. Édesapja rokkant, ő öt gyermek közül a legidősebb, aki oroszlánrészt vállalt a család eltartásában.

A 36 éves Elkana Bohbot a Nova fesztivál egyik szervezője volt, aki nem menekült el, hanem a többi fiatal szökését segítette és a sebesülteket mentette elrablása előtt. Otthon felesége és négyéves kisfia várja.

A 39 éves Eitan Hornt Nir Oz kibucból hurcolták el testvérével, Jaírral együtt, akit korábban szabadon engedtek. A 24 éves Eviatar David egy kávézóban dolgozva gyűjtött pénzt hosszabb utazásra. A Nova fesztiválról barátjával, Gaj Gilboa Dalallal együtt rabolták el. Idén augusztusban a Hamász videókat tett közzé róla, amelyeken rendkívül sovány, és parancsukra saját sírját ássa egy alagútban.

A 35 éves Makszim Herkin Ukrajnából bevándorolt izraeli-orosz kettős állampolgár, akit szintén a Nova fesztiválról raboltak el. Van egy kislánya Oroszországban.

A 25 éves Matan Zangaukert is Nir Oz kibucból vitték Gázába, barátnőjével, Ilana Gricevszkivel együtt, akit 2023 novemberében szabadon engedtek az első túszalkuban. A pár a kibuc orvosikannabisz-farmján dolgozott. Édesanyja, aki egyedül nevelte három gyermekét, a túszok családjainak vezetőjévé vált, és a BBC 2024-es "100 legbefolyásosabb nő" listájára is felkerült.

A 20 éves Nimrod Kohen katona volt, a harckocsijából hurcolták el a Gázához közeli Nirim kibuc mellől. A 21 éves Rom Braszlavszki jeruzsálemi katona volt, és biztonsági őrként dolgozott a Nova fesztiválon.

A 27 éves Szegev Kalfont is a Nova fesztiválon fogták el a terroristák, ő tel-avivi diák volt. A 25 éves Joszef Haim Ohana is a Nova fesztiválon esett fogságba, ahol életét kockáztatva mások menekülését segítette.

Az izraeli televíziócsatornák bemutatták a túszok első csoportjának felvételeit, amelyek közvetlenül Izraelbe érkezésük után készültek, amikor találkoztak az izraeli hadsereg szociális munkásaival. A túszok nagyon soványak és sápadtnak tűnnek, de mosolyognak és a saját lábukon állnak.

