Donald Trump amerikai (b) és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök kétoldalú megbeszélést folytat az izraeli és a Hamász palesztin iszlamista szervezet küldöttsége közötti béketárgyalás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. Az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi és Donald Trump amerikai elnök vezetésével, António Guterres ENSZ-fõtitkár és mintegy húsz állam-és kormányfõ részvételével ezen a napon tartandó nemzetközi konferencián aláírják a gázai háborút lezáró békeszerzõdést.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Izrael elengedett 1968 bebörtönzött palesztint

Infostart / MTI

Elengedett Izrael hétfőn a tűzszüneti megállapodás értelmében 1968 bebörtönzött palesztint, a Hamász palesztin terrorszervezet pedig délután átadta két izraeli túsz holttestét a Vöröskereszt képviselőinek, miután az élő túszaikat a nap folyamán már szabadon engedték.

Az izraeli hadsereg szóvivőjének tájékoztatása szerint a Vöröskereszt két koporsót vett át, amelyeket most átadnak a Gázai övezetben lévő izraeli katonáknak. Hozzátette, hogy később két további holttest átadása várható még.

Az első buszok a szabadon engedett palesztinokkal a ciszjordániai Rámalláhba érkeztek meg. T

elevíziós képsorok szerint röviddel a buszok elindulása előtt az izraeli biztonsági erők egy börtön előtt könnygázt és villanógránátokat vetettek be tömegoszlatásra.

Izrael a korábbi fogolyelengedésekhez hasonlóan ez alkalommal is szigorúan megtiltotta az örömünnepségeket.

Nyitókép: Donald Trump amerikai (b) és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök kétoldalú megbeszélést folytat az izraeli és a Hamász palesztin iszlamista szervezet küldöttsége közötti béketárgyalás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. Az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi és Donald Trump amerikai elnök vezetésével, António Guterres ENSZ-fõtitkár és mintegy húsz állam-és kormányfő részvételével ezen a napon tartandó nemzetközi konferencián aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést.

