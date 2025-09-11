ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
WASHINGTON, DC - MARCH 22: U.S. President Donald Trump shakes hands with conservative activist Charlie Kirk at a forum dubbed the Generation Next Summit at the White House on March 22, 2018 in Washington, DC. The meeting brought together young Americans with members of the Trump administration to discuss the economy, tax reform and the opioid crisis. Kirk is founder of Turning Point USA, a right-wing nonprofit organization that since 2016 has maintained a watchlist of university professors that it alleges discriminate against conservative students and advance leftist propaganda in the classroom. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)
Nyitókép: Mark Wilson/Getty Images

Továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az előzőleg őrizetbe vett személyt elengedték a hatóságok Utah államban, továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét.

A nyomozás folytatódik, továbbra is keresik a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjét – közölte Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója washingtoni idő szerint szerdán késő este.

Előzőleg Utah állam kormányzója, valamint a Utah Valley Egyetem és a hatóságok képviselői közös sajtótájékoztatóján számoltak be a fejleményekről, közöttük egy gyanúsított kihallgatásáról.

Paul Cox kormányzó politikai gyilkosságként említette a támadást, amivel kapcsolatban a rendőrség képviselői azt közölték, hogy

a Charlie Kirk halálát okozó lövést nagy távolságról, egy tetőről adta le a fekete ruhát viselő tettes.

Előzőleg mintegy 200 méter távolságból eldördült lövésről adtak tájékoztatást a hatóságok. A helyszín egy épületekkel körbevett kisebb aréna volt, ahol több száz egyetemista gyűlt össze, hogy meghallgassa az ismert konzervatív személyiséget.

Az egyetem nyitott központi terén rendezett politikai fórumról Charlie Kirk-öt magánautóval vitték egy közeli kórházba, de életét már nem tudták megmenteni.

A halálhírt néhány órával a támadást követően Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalán. Azt is közölte, hogy utasítására az Egyesült Államok szövetségi épületein félárbocra engedik a nemzeti zászlókat.

Az erőszakos cselekményt pártállástól függetlenül elítélte az amerikai politika számos vezető személyisége, kongresszusi vezetők, és államok kormányzói, valamint Joe Biden volt elnök is, aki hangoztatta, hogy az erőszaknak nincs helye az Egyesült Államokban.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója volt, amelynek elsődleges feladatának szánta a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését konzervatív nézőpontból, de ösztönözte az érvekre épülő vitát is. A 32 éves közéleti személyiség a szervezetet 19 évesen, 2012-ben alapította.

A konzervatív aktivista éveken keresztül látogatta az Egyesült Államok középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményének számítottak a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége volt kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.

A Turning Point USA évek során mozgalommá vált, és jelenleg mintegy 3100 amerikai egyetemen, és középiskolában vannak helyi csoportjai.

Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.

Külföld

merénylet

donald trump

usa

charlie kirk

