Van egy európai ország, ahol már reménytelen belső égésű motoros autót eladni

Infostart

A nyilvánosságra hozott adatok alapján Norvégiában augusztusban az új autók 97 százaléka elektromos meghajtású volt, ráadásul úgy, hogy a teljes autópiac bővült.

Norvégiában 13 482 új elektromos autót helyeztek forgalomba augusztusban, ami az összes eladott új autó 97 százalékát jelenti. Ez a részarány az idei év első nyolc hónapjának 94,5 százalékos átlaga alapján is kiemelkedő – írja az e-cars.hu nyomán a vg.hu.

Ugyan voltak korábban ennél magasabb havi arányok is, viszont az augusztusi 97 százalék viszont azért figyelemre méltó eredmény, mert a közel 14 ezer új autóból csupán körülbelül 500 volt benzines vagy dízel meghajtású. A hajtásláncok átalakulása nemcsak arányokban, hanem a tényleges darabszámok növekedésében is megmutatkozik: augusztusban 13 915 új járművet regisztráltak, ami 25,2 százalékos emelkedést jelent éves szinten.

Az év első nyolc hónapjában összesen 98 996 új autót adtak el, 25,6 százalékkal többet, mint tavaly. A modellek között továbbra is a Tesla Model Y áll az első helyen 2456 eladott darabbal, mely az összes értékesítés 17,7 százalékát teszi ki. Ez volt az egyetlen modell, amely meghaladta az ezres példányszámot. A második a Volkswagen ID.4 lett 656 eladott autóval.

Norvégia az első olyan európai ország, ahol tilos robbanómotoros autót forgalomba helyezni, és a következő évtizedek folyamán teljesen be is fogják tiltani őket. A skandináv országban már 2022-ben elektromos autó volt az újonnan regisztráltak csaknem 80 százaléka, ez az arány pedig tavaly 90 százalék fölé nőtt.

