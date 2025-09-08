Van egy európai ország, ahol már reménytelen belső égésű motoros autót eladni

Norvégiában 13 482 új elektromos autót helyeztek forgalomba augusztusban, ami az összes eladott új autó 97 százalékát jelenti. Ez a részarány az idei év első nyolc hónapjának 94,5 százalékos átlaga alapján is kiemelkedő – írja az e-cars.hu nyomán a vg.hu.

Ugyan voltak korábban ennél magasabb havi arányok is, viszont az augusztusi 97 százalék viszont azért figyelemre méltó eredmény, mert a közel 14 ezer új autóból csupán körülbelül 500 volt benzines vagy dízel meghajtású. A hajtásláncok átalakulása nemcsak arányokban, hanem a tényleges darabszámok növekedésében is megmutatkozik: augusztusban 13 915 új járművet regisztráltak, ami 25,2 százalékos emelkedést jelent éves szinten.

Az év első nyolc hónapjában összesen 98 996 új autót adtak el, 25,6 százalékkal többet, mint tavaly. A modellek között továbbra is a Tesla Model Y áll az első helyen 2456 eladott darabbal, mely az összes értékesítés 17,7 százalékát teszi ki. Ez volt az egyetlen modell, amely meghaladta az ezres példányszámot. A második a Volkswagen ID.4 lett 656 eladott autóval.

Norvégia az első olyan európai ország, ahol tilos robbanómotoros autót forgalomba helyezni, és a következő évtizedek folyamán teljesen be is fogják tiltani őket. A skandináv országban már 2022-ben elektromos autó volt az újonnan regisztráltak csaknem 80 százaléka, ez az arány pedig tavaly 90 százalék fölé nőtt.