Belecsap a sűrűjébe az EP – jön von der Leyen évértékelője is

Hétfőn az uniós beszerzések rendjének módosításáról vitáznak majd a képviselők, a fajsúlyosabb, főként külpolitikai témák azonban először kedden kerülnek napirendre. Ezek közül is kiemelkedik Ukrajna és Gáza ügye. Ukrajna kapcsán a Kijevnek szánt biztonsági garanciákról lesz szó, ám ennek a vitának a végén nem lesz közös uniós állásfoglalás. Ugyanakkor az EP 2023-as és 2024-es jelentéseiről szavaznak majd a képviselők, de ezen döntéseknek csak politikai jelentősége van, jogi kötelezettségeket nem ró a tagállamokra. Gáza kapcsán az éhezés, illetve a túszok szabadon bocsátása lesz terítéken. Ebben a témában most először készül majd állásfoglalás, amelyről a keddi vitát követően csütörtökön szavaznak majd.

Ugyancsak kedden szólal fel az Európai Parlamentben Maia Sandu moldovai elnök. A látogatásnak az ad hangsúlyt, hogy a Románia és Ukrajna között fekvő országban szeptember végén parlamenti választások lesznek, az EU-t pedig aggasztja az esetleges orosz beavatkozás veszélye. Moldova három éve kapta meg az EU tagjelölti státuszát. Európa egyik legszegényebb országa korábban a Szovjetunió egyik tagállama volt. A 90-es évek elején történt kiválása után azonban az ország kettészakadt: a Dnyeszteren túli terület kinyilvánította függetlenségét, amelyet azonban egyetlen ország sem ismert el, de a jelentős számú orosz kisebbség miatt sokan aggódnak Moszkva befolyásolási kísérletei miatt.

Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg szokásos évértékelő beszédét, amelyre a frakciók és a képviselők is reagálnak majd. Ugyancsak szerdán kerül sor az EU és az Egyesült Államok júliusban megszületett kereskedelmi- és vámmegállapodásának felülvizsgálatára, de a 2027 utáni közös agrárpolitika, illetve az uniós agrárium jövőjéről szóló jelentésről is döntenek majd a képviselők.

A sok egyéb téma közül említést érdemel még, hogy ezúttal Szlovákia kapcsán kezdődik egy jogállamisági vita, amelynek alapját Robert Fico miniszterelnök moszkvai és pekingi látogatásai adják. Az Európai Parlament szavaz majd a textil- és élelmiszeripari hulladék irányelvekről, az autóipar fenntarthatóságáról és a kohéziós politika felülvizsgálatáról is. Vita lesz az erdőtüzekről is, hiszen az elmúlt nyáron 16-szor kellett aktiválni az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát a természeti katasztrófák miatt.