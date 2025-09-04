Hszi Csin-ping szerint Szlovákia a híd Kína és az EU között

"A nemzetközi közösségnek minden eddiginél nagyobb szüksége van az egységre és az együttműködésre" - mondta Hszi Ficónak, aki szerdán az egyetlen európai uniós vezetőként vett részt a pekingi győzelem napi parádén.

Kína hajlandó megerősíteni a magas szintű kapcsolatokat Szlovákiával, és aktívan előmozdítaná a gyakorlati együttműködést olyan területeken, mint az új energia, az infrastruktúra és a logisztika - mondta Hszi.

"Szlovákia nagy jelentőséget tulajdonít Kínával való kapcsolatainak,

és készen áll a kormányzási tapasztalok cseréjének elmélyítésére, a különböző területeken való együttműködés erősítésére, valamint arra, hogy több kínai vállalkozást fogadjon befektetésre és üzleti tevékenységre Szlovákiában" - idézte a kínai média Ficót.

"Szlovákia hajlandó szoros kommunikációt és koordinációt fenntartani Kínával, és aktívan dolgozni a globális kormányzási rendszer reformján és fejlesztésén" - tette hozzá a szlovák vezető. Fico és Hszi legutóbb május 9-én, a második világháború végének 80. évfordulóját megünneplő katonai parádén találkozott Moszkvában. A szlovák miniszterelnök kedd óta tartózkodik Pekingben, ahol tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.