2025. szeptember 3. szerda
Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója Pekingben.
Nyitókép: X / Joaquin Diaz

Fico beszélni akar Zelenszkijjel a kőolajvezetékre mért támadásokról

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák miniszterelnök bírálta Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésen. Megerősítette, hogy pénteken beszélni akar erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel Ungváron, a szlovák határ közelében találkozik.

„Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra” – jelentette ki Robert Fico kedden Pekingben. A szlovák miniszterelnök elmondta, pénteken Ungváron találkozik az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogja tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.

Robert Fico Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arról is beszélt, néha nagyon csalódott amiatt, hogy az Európai Unió nem képes reagálni a világban végbemenő változásokra. „Nem értem az EU egyes döntéseit, ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával több területen, például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is. „Ami a Török Áramlaton keresztül érkező gázt illeti, fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert” – közölte Fico. Megerősítette, hogy Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás. A szlovák kormányfő meggyőződése, hogy addig „még sok minden változhat”, és nem fog életbe lépni ez az intézkedés, mert jelentős károkat okozna az európai országoknak.

„A találkozó után Vlagyimir Putyin és Robert Fico négyszemközt vitatta meg a legkényesebb kérdéseket” – közölte Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója. A miniszterelnök a közösségi hálón egy későbbi bejegyzésében megerősítette, hogy az orosz elnök tájékoztatta őt az alaszkai tárgyalások lefolyásáról, melyeket Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, valamint a háború végének kilátásairól. Fico a beszélgetésből több következtetést és üzenetet is levont, melyeket pénteken át akar adni Volodimir Zelenszkijnek.

A kormányfő bejegyzésében jelezte, hogy szerdán részt vesz a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából tartott katonai díszszemlén, majd kétoldalú tárgyalásokon vesz részt Luong Cuong vietnami és Alekszandar Vucsics szerb elnökkel.

Robert Fico egyúttal megjegyezte, sajnálja, és nem érti, miért csak egyedüli kormányfőként van jelen Pekingben az EU tagországainak miniszterelnökei közül. „Új világrend alakul, új szabályok egy többpólusú világban, új erőegyensúly, amely a világ stabilitása szempontjából kulcsfontosságú. Az ilyen találkozókon való részvétel a dialógus támogatását jelenti. Nem játszhatjuk a sértődött kisgyereket. Márpedig valahogy így viselkednek az EU képviselői” – jelentette ki a szlovák kormányfő.

kína

szlovákia

tudósítóink

robert fico

