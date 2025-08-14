Az unió több tagországnak segít az erdőtüzek oltásában - videó

A brüsszeli közlemény szerint Spanyolország szerdán, idén először aktiválta az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát a területén pusztító erdőtüzek miatt. Az EU válaszul azonnal a megjelölt helyszínre küldött két, Franciaországban állomásozó repülőgépet a veszélyhelyzet-reagálási tartalékot kezelő EU-program, az úgynevezett rescEU keretében - közölték. A légijárművek várhatóan már csütörtökön megkezdik az oltási munkálatokat - tették hozzá.

Görögország augusztus 12-én aktiválta a mechanizmust. Válaszul várhatóan a jelenleg Bulgáriában állomásozó két svéd rescEU helikoptert vezénylik a helyszínre - írták. A görögországi tüzek eloltásában előzetesen Csehországból, Moldovából és Romániából érkező tűzoltók is részt vettek - tájékoztattak. Bulgáriában hat ország - Csehország, Szlovákia, Franciaország, Magyarország, Románia és Svédország - tűzoltói vesznek részt a lángok megfékezésében, köztük Svédországban állomásozó rescEU helikopterek.

Wildfires caused by arsonists or thunderstorms and fanned by a heatwave and strong winds continued to rage across southern Europe, burning houses, farms and factories and forcing the evacuation of thousands of residents and tourists https://t.co/JkkdKja2F6 pic.twitter.com/7mkXzkcZv2 — Reuters (@Reuters) August 13, 2025

Albániába az Európai Unió Horvátországból, Bulgáriából, Olaszországból, valamint Csehországból és Szlovákiából küldött tűzoltást végző légi járműveket - közölték.

Montenegróba az EU a Csehországban, Horvátországban és Olaszországban állomásozó tűzoltó eszközöket csoportosította át. Emellett Szerbia, Magyarország és Bosznia-Hercegovina kétoldalú felajánlások részeként tűzoltó repülőgépeket is küldött az országba, míg Ausztria tűzoltó csapatokat ajánlott fel Albániának.

VIDEO: Wildfires blaze across Europe as heatwave bakes the continent.



Countries across Europe battle wildfires, which scientists say human-induced climate change is intensifying. A heatwave has stoked blazes and forced the evacuation of thousands in the south of the continent pic.twitter.com/3TotalPnHT — AFP News Agency (@AFP) August 14, 2025

Közölték, a görögországi, spanyolországi és bulgáriai tüzek elleni védekezést a Copernicus, műholdas európai klímafigyelő szolgálat is segíti.

Az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát az idei nyári szezonban ez idáig 16 alkalommal aktiválták a hőséggel küzdő az európai országok. A mechanizmuson keresztül idén kért segítségek száma már most megegyezik a 2024-ben pusztított erdőtüzek elleni védekezés érdekében aktivált kérések számával - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.