Tengervizet dob le a lángoló növényzetre egy hidroplán az erdőtűz sújtotta Ciovo horvát szigeten 2023. július 27-én. A lángok a sziget keleti térségében csaptak fel.
Nyitókép: MTI/AP/Miroslav Lelas

Az unió több tagországnak segít az erdőtüzek oltásában - videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül számos európai országban, köztük Görögországban, Spanyolországban, Bulgáriában, Montenegróban és Albániában segíti az erdőtüzek elleni védekezést - közölte az Európai Bizottság.

A brüsszeli közlemény szerint Spanyolország szerdán, idén először aktiválta az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát a területén pusztító erdőtüzek miatt. Az EU válaszul azonnal a megjelölt helyszínre küldött két, Franciaországban állomásozó repülőgépet a veszélyhelyzet-reagálási tartalékot kezelő EU-program, az úgynevezett rescEU keretében - közölték. A légijárművek várhatóan már csütörtökön megkezdik az oltási munkálatokat - tették hozzá.

Görögország augusztus 12-én aktiválta a mechanizmust. Válaszul várhatóan a jelenleg Bulgáriában állomásozó két svéd rescEU helikoptert vezénylik a helyszínre - írták. A görögországi tüzek eloltásában előzetesen Csehországból, Moldovából és Romániából érkező tűzoltók is részt vettek - tájékoztattak. Bulgáriában hat ország - Csehország, Szlovákia, Franciaország, Magyarország, Románia és Svédország - tűzoltói vesznek részt a lángok megfékezésében, köztük Svédországban állomásozó rescEU helikopterek.

Albániába az Európai Unió Horvátországból, Bulgáriából, Olaszországból, valamint Csehországból és Szlovákiából küldött tűzoltást végző légi járműveket - közölték.

Montenegróba az EU a Csehországban, Horvátországban és Olaszországban állomásozó tűzoltó eszközöket csoportosította át. Emellett Szerbia, Magyarország és Bosznia-Hercegovina kétoldalú felajánlások részeként tűzoltó repülőgépeket is küldött az országba, míg Ausztria tűzoltó csapatokat ajánlott fel Albániának.

Közölték, a görögországi, spanyolországi és bulgáriai tüzek elleni védekezést a Copernicus, műholdas európai klímafigyelő szolgálat is segíti.

Az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát az idei nyári szezonban ez idáig 16 alkalommal aktiválták a hőséggel küzdő az európai országok. A mechanizmuson keresztül idén kért segítségek száma már most megegyezik a 2024-ben pusztított erdőtüzek elleni védekezés érdekében aktivált kérések számával - tette hozzá közleményében az Európai Bizottság.

