Infostart.hu
2025. augusztus 26. kedd Izsó
Nyitókép: Pixabay

Hatalmas fegyverüzlet Ukrajna és az Egyesült Államok között

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna 50 milliárd dolláros megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Kijev öt év alatt 50 milliárd dollár értékű közös dróngyártást tervez.

Ukrajna közelebb kerül egy 50 millió dolláros drónmegállapodáshoz az Egyesült Államoknak köszönhetően – írja a Glavcom alapján a vg.hu.

Augusztus 25-én Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, az Egyesült Államok ukrajnai-oroszországi különmegbízottjával, hogy megvitassák a frontvonalbeli helyzetet, a fegyvergyártást és a közös védelmi projekteket.

Ukrajna öt év alatt 50 milliárd dollár értékű közös dróngyártást javasolt az Egyesült Államokkal. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a megállapodás évi 10 millió drón gyártását irányozza elő,

így ez lehet a világ egyik legnagyobb védelmi kezdeményezése.

A megállapodás nemcsak ukrán drónok tömeges beszerzését foglalja magában, hanem közös technológiák fejlesztését is Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében. A cikk szerint a döntést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump elnökök hozták meg Washingtonban.

Nemrég Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament elnöke megerősítette a mérföldkőnek számító megállapodás véglegesítésére vonatkozó terveket: Ukrajna eladja belföldön fejlesztett drónjait, cserébe pedig fejlett amerikai fegyvereket kap.

Kezdőlap    Külföld    Hatalmas fegyverüzlet Ukrajna és az Egyesült Államok között

