Bődületes német támogatás Ukrajnának

Ezt megelőzően a német politikus – a Jevropejszka Pravda hírportál beszámolója szerint – Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszterrel vitatta meg Ukrajna támogatásának folytatását és annak lehetséges formáit.

„Pénzügyminiszterként hangsúlyoztam – és ezt a szövetségi kormány is jóváhagyta –, hogy elkötelezzük magunkat Ukrajna támogatása mellett a következő években, évi kilencmilliárd eurót fordítva erre” – mondta Klingbeil. Kijevbe érkezésekor, hétfő reggel az alkancellár kijelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tudnia kell, hogy Németország Ukrajna iránti támogatása nem fog gyengülni.