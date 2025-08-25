Közleményt adott ki a rakétatámadásban érintett munkácsi amerikai üzem

A Flex munkácsi létesítményét augusztus 21-én reggel érte rakétatámadás. Közleményük szerint a telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében a vállalat élesítette a vészhelyzeti protokolljait. Emellett kapcsolatba léptek az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Ügyfeleik folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítják. Ezzel párhuzamosan felmérik a létesítményben keletkezett károkat.

"Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban" - jelentette ki közleményében a társaság.

Megjegyezték, hogy ez az esemény jelentős hatással bír közösségük számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül 1 százalékát képviseli.

A Flex a közlemény szerint technológiai innovációt, ellátási láncot és gyártási megoldásokat biztosít különböző iparágak és végpiacok számára, beleértve az adatközpontokat, fogyasztói, lakossági és ipari, autóipari, egészségügyi megoldások és termék-életciklus szolgáltatások területeit.