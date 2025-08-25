ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Füstfelhő egy elektronikai eszközöket gyártó iparvállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban.
Nyitókép: MTI/Nemes János

Közleményt adott ki a rakétatámadásban érintett munkácsi amerikai üzem

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rakétatámadás érte Ukrajnában a Flex létesítményét, a támadás során a cég munkatársai, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg, az érintettek kórházba kerültek - közölte az amerikai egyesült államokbeli gyártó vállalat, a Flex hétfőn az MTI-vel. Kiemelték: teljes támogatást nyújtanak a megsérült munkatársaknak, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozóinak és családjaiknak.

A Flex munkácsi létesítményét augusztus 21-én reggel érte rakétatámadás. Közleményük szerint a telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében a vállalat élesítette a vészhelyzeti protokolljait. Emellett kapcsolatba léptek az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Ügyfeleik folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítják. Ezzel párhuzamosan felmérik a létesítményben keletkezett károkat.

"Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban" - jelentette ki közleményében a társaság.

Megjegyezték, hogy ez az esemény jelentős hatással bír közösségük számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül 1 százalékát képviseli.

A Flex a közlemény szerint technológiai innovációt, ellátási láncot és gyártási megoldásokat biztosít különböző iparágak és végpiacok számára, beleértve az adatközpontokat, fogyasztói, lakossági és ipari, autóipari, egészségügyi megoldások és termék-életciklus szolgáltatások területeit.

