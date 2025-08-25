ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.93
usd:
339.68
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Jonas Gahr Store norvég miniszterelnököt (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Kijevben 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Amerikai–ukrán találkozó jön egy ukrán–orosz találkozó előkészítésére

Infostart / MTI

A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét – jelentette be Volodimir Zelenszkij hétfőn Kijevben, az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn lesz egy találkozó Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is az orosz féllel való esetleges jövőbeni találkozóra való felkészülés részeként. Beszámolt arról, hogy vasárnap hivatala vezetője, Andrij Jermak beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és más partnerekkel. Ezen kívül Andrij Szibiha külügyminiszter az ukrán függetlenség napján csatlakozott a G7 országcsoport külügyminisztereinek online találkozójához. Hozzátette továbbá, hogy a nap folyamán az ukrán katonai vezetés egyeztet a partnerekkel, szerdán pedig találkozót tartanak a nemzetbiztonsági tanácsadók.

Zelenszkij szavai szerint Moszkvának az a célja, hogy meghiúsítsa a fűtési szezonra való felkészülést Ukrajnában: Oroszország csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára, ami nemcsak az áramtermelést érinti, hanem a földgázkitermelést is. „Oroszország megpróbálja meghiúsítani a télre való felkészülésünket, csapásokat mér energetikai infrastruktúránkra. Ez nemcsak az áramtermelést, a hőtermelést érinti, hanem saját földgázunk kitermelését is. Ezért rendkívül nagyra értékeljük Norvégia segítségét, amelyet kifejezetten gázvásárlásainkhoz nyújt. Ez közvetlenül segít nekünk emberéleteket megvédeni” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a múlt télen legalább egymillió ukrán családnak tudták a fűtést biztosítani Ukrajna és Norvégia együttműködésének köszönhetően. „Idén is jelentősek a kihívások. Norvégia már döntést hozott a gázvásárlásaink támogatásáról. Nagyon számítunk Norvégia következő lépéseire is” – tette hozzá az elnök.

Jonas Gahr Store a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Norvégia 2026-ban is folytatja Ukrajna katonai támogatását. „Ukrajna támogatása 2025-ben folytatódik, és 2026-ban is. Ez pénzben kifejezve 8,5 milliárd dollárt jelent 2026-ban, amelyet a parlament elé fogok terjeszteni. A múltban a parlament egyhangúlag támogatta a Nansen támogatási programunkat. Biztos vagyok abban, hogy fenn tudjuk tartani ezt a magas szintű segítségnyújtást” – mondta.

A katonai és a civil széfra támogatására létrehozott Nansen program teljes összege 75 milliárd norvég korona (2677 milliárd forint) a 2023-2027 közötti időszakra. A polgári és katonai támogatás arányát évente határozzák meg Ukrajna szükségletei szerint – fűzte hozzá magyarázatul az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárcája által a Telegramon nyilvánosságra hozott közleményben abszurdnak nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentéseit arról, hogy Zelenszkij nem legitim államfő.

„Nincs semmi abszurdabb annál, mint amikor a legitimitásról tart előadást egy olyan ember, aki 21 éve ül ugyanabban a székben, miközben annak szolgál, aki már több mint 25 éve uralkodik” – jelentette ki. „Az ilyen megalapozatlan kijelentések azt mutatják, hogy Oroszország elutasítja a békés erőfeszítéseket” – mutatott rá Szibiha.

Az ukrán alkotmány értelmében a soron következő elnökválasztást 2024 márciusában kellett volna megtartani, a hadiállapotról szóló törvény azonban megtiltja bármilyen választás lebonyolítását Ukrajnában – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Kezdőlap    Külföld    Amerikai–ukrán találkozó jön egy ukrán–orosz találkozó előkészítésére

oroszország

ukrajna

egyesült államok

norvégia

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Marad az árrésstop. Ukrajna támadja a Barátság kőolajvezetéket. Varga Judit, Ruszin-Szendi Romulusz, Karácsony Gergely és mások is szóba kerültek a Kormányinfón, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatta a nyilvánosságot. Tartson velünk - percről percre!
 

Adócsökkentési tervek kerülnek a kormány elé, hozzányúlnának a szochóhoz is

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Aggasztó hírek érkeznek Fehéroroszországból. Aljakszandr Lukasenka elnök nyíltan figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljenek fel a háborúra, és mozgósítási tervet dolgoznak ki. Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Washingtoni borúlátás: kiderült, mikorra várják most az ukrajnai háború végét

Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

"Hűségesküt" tett Ukrajna ügyében a német alkancellár

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza - videón is látható a különös jelenség

Elképesztő: visszafelé kezdett folyni a Tisza - videón is látható a különös jelenség

A Tisza - Tiszakürt melletti szakaszán - látszólag visszafelé indult el a víz. A videó anélkül készült, hogy bármi akadály, például homokpad vagy örvény zavarná a folyás irányát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's post hints at tense White House welcome for South Korean leader

Trump's post hints at tense White House welcome for South Korean leader

The US president says it "seems like a Purge or Revolution" in South Korea, ahead of bilateral with President Lee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 16:59
Barátság-vezeték elleni támadás: „ez színtiszta banditizmus”
2025. augusztus 25. 15:35
Először fertőzött meg egy embert a húsevő csavarféreglégy: parazitapánik Amerikában
×
×
×
×