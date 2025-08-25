Amerikai–ukrán találkozó jön egy ukrán–orosz találkozó előkészítésére

Az ukrán elnök közölte, hogy hétfőn lesz egy találkozó Keith Kellogg-gal, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával is az orosz féllel való esetleges jövőbeni találkozóra való felkészülés részeként. Beszámolt arról, hogy vasárnap hivatala vezetője, Andrij Jermak beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és más partnerekkel. Ezen kívül Andrij Szibiha külügyminiszter az ukrán függetlenség napján csatlakozott a G7 országcsoport külügyminisztereinek online találkozójához. Hozzátette továbbá, hogy a nap folyamán az ukrán katonai vezetés egyeztet a partnerekkel, szerdán pedig találkozót tartanak a nemzetbiztonsági tanácsadók.

Zelenszkij szavai szerint Moszkvának az a célja, hogy meghiúsítsa a fűtési szezonra való felkészülést Ukrajnában: Oroszország csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára, ami nemcsak az áramtermelést érinti, hanem a földgázkitermelést is. „Oroszország megpróbálja meghiúsítani a télre való felkészülésünket, csapásokat mér energetikai infrastruktúránkra. Ez nemcsak az áramtermelést, a hőtermelést érinti, hanem saját földgázunk kitermelését is. Ezért rendkívül nagyra értékeljük Norvégia segítségét, amelyet kifejezetten gázvásárlásainkhoz nyújt. Ez közvetlenül segít nekünk emberéleteket megvédeni” – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a múlt télen legalább egymillió ukrán családnak tudták a fűtést biztosítani Ukrajna és Norvégia együttműködésének köszönhetően. „Idén is jelentősek a kihívások. Norvégia már döntést hozott a gázvásárlásaink támogatásáról. Nagyon számítunk Norvégia következő lépéseire is” – tette hozzá az elnök.

Jonas Gahr Store a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Norvégia 2026-ban is folytatja Ukrajna katonai támogatását. „Ukrajna támogatása 2025-ben folytatódik, és 2026-ban is. Ez pénzben kifejezve 8,5 milliárd dollárt jelent 2026-ban, amelyet a parlament elé fogok terjeszteni. A múltban a parlament egyhangúlag támogatta a Nansen támogatási programunkat. Biztos vagyok abban, hogy fenn tudjuk tartani ezt a magas szintű segítségnyújtást” – mondta.

A katonai és a civil széfra támogatására létrehozott Nansen program teljes összege 75 milliárd norvég korona (2677 milliárd forint) a 2023-2027 közötti időszakra. A polgári és katonai támogatás arányát évente határozzák meg Ukrajna szükségletei szerint – fűzte hozzá magyarázatul az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárcája által a Telegramon nyilvánosságra hozott közleményben abszurdnak nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentéseit arról, hogy Zelenszkij nem legitim államfő.

„Nincs semmi abszurdabb annál, mint amikor a legitimitásról tart előadást egy olyan ember, aki 21 éve ül ugyanabban a székben, miközben annak szolgál, aki már több mint 25 éve uralkodik” – jelentette ki. „Az ilyen megalapozatlan kijelentések azt mutatják, hogy Oroszország elutasítja a békés erőfeszítéseket” – mutatott rá Szibiha.

Az ukrán alkotmány értelmében a soron következő elnökválasztást 2024 márciusában kellett volna megtartani, a hadiállapotról szóló törvény azonban megtiltja bármilyen választás lebonyolítását Ukrajnában – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.