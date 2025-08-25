Lengyel katonák Ukrajnába küldésével kapcsolatban tett bejelentést Donald Tusk

„Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után” is Kijevnek – fogalmazott Tusk.

Aláhúzta: Lengyelország nem tervezi katonák kivezénylését Ukrajnába a háború befejezése után. Felelősséget vállal viszont az ukrajnai segítségnyújtás „logisztikai megszervezéséért, az európai–orosz és az európai-fehérorosz határ védelméért” – közölte a kormányfő.

Elmondta: elégedetten fogadta az információkat kanadai kollégája és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előző nap Kijevben folytatott egyeztetéséről.

Lengyelország együttműködik Kanadával az atomenergetika és a megújuló forrásokból származó energia felhasználásának területén, emellett a kanadai miniszterelnökkel egyeztettek a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is - jelezte Tusk.

Kitért arra, hogy Lengyelország kanadai gyártmányú Airbus személyszállító repülőgépeket vásárol a LOT állami légitársaság számára. A 40 megrendelt Airbus A220 típusú gép leszállítása 2027-ben kezdődik meg.

A Varsóba látogató kanadai küldöttség tagja David J. McGuinty védelmi miniszter is, aki hétfőn Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel tárgyalt. Korábbi bejelentés szerint Kanada jövőre társszervezője lesz a közép-lengyelországi Kielcében szervezett hagyományos nemzetközi fegyveripari vásárnak.