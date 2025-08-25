ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.16
usd:
341.18
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Tusk lengyel (j) és Mark Carney kanadai miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a varsói kormányfői hivatalban 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Lengyel katonák Ukrajnába küldésével kapcsolatban tett bejelentést Donald Tusk

Infostart / MTI

Lengyelország nem küld katonákat Ukrajnába a háború utáni békemisszió keretében – erősítette meg Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn Varsóban, Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezletén.

„Mindketten megerősíthetjük, hogy folytatódik Kanada, Lengyelország és európai partnereink támogatása az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajnának, valamint segítünk a háború befejezése után” is Kijevnek – fogalmazott Tusk.

Aláhúzta: Lengyelország nem tervezi katonák kivezénylését Ukrajnába a háború befejezése után. Felelősséget vállal viszont az ukrajnai segítségnyújtás „logisztikai megszervezéséért, az európai–orosz és az európai-fehérorosz határ védelméért” – közölte a kormányfő.

Elmondta: elégedetten fogadta az információkat kanadai kollégája és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előző nap Kijevben folytatott egyeztetéséről.

Lengyelország együttműködik Kanadával az atomenergetika és a megújuló forrásokból származó energia felhasználásának területén, emellett a kanadai miniszterelnökkel egyeztettek a kétoldalú katonai együttműködés elmélyítéséről is - jelezte Tusk.

Kitért arra, hogy Lengyelország kanadai gyártmányú Airbus személyszállító repülőgépeket vásárol a LOT állami légitársaság számára. A 40 megrendelt Airbus A220 típusú gép leszállítása 2027-ben kezdődik meg.

A Varsóba látogató kanadai küldöttség tagja David J. McGuinty védelmi miniszter is, aki hétfőn Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel tárgyalt. Korábbi bejelentés szerint Kanada jövőre társszervezője lesz a közép-lengyelországi Kielcében szervezett hagyományos nemzetközi fegyveripari vásárnak.

Kezdőlap    Külföld    Lengyel katonák Ukrajnába küldésével kapcsolatban tett bejelentést Donald Tusk

lengyelország

ukrajna

donald tusk

kanada

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről
Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
Árrésstop: kiderült, milyen áremelkedés lenne nélküle, és meddig hosszabbítják meg

Árrésstop: kiderült, milyen áremelkedés lenne nélküle, és meddig hosszabbítják meg

Orbán Viktor már egy posztban jelezte, hogy augusztus vége után is marad a kiskereskedelemben az árrésstop, a hétfői Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a részleteket is nyilvánosságra hozta.
 

Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeverekedtek a csapattársak a francia klubnál: itt a verdikt, mindkettejük mehet, amerre lát

Összeverekedtek a csapattársak a francia klubnál: itt a verdikt, mindkettejük mehet, amerre lát

Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says Israel "deeply regrets the tragic mishap" at Nasser Hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 20:09
Az életébe került, hogy segíteni akart egy szarvason
2025. augusztus 25. 19:46
Nyugodjon le! – Az olasz Liga üzent Macronnak
×
×
×
×