2025. augusztus 15. péntek Mária
Patriot rakétakilövő-állás a rakétavédelmi rendszer ünnepélyes átvételét követően a Konstancától - a legnagyobb román fekete-tengeri kikötővárostól - 30 kilométernyire északra, a Duna-Fekete-tenger-csatorna északi torkolatánál található Midia-fokon, a román légelhárítás kiképző- és gyakorlatozó támaszpontján 2020. szeptember 17-én. A román hadsereg hivatalosan átvette az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi rendszert azon hét üteg közül, amelyek beszerzéséről három éve állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Nagy csapás érte Ukrajnát a háborúban a Patriot rendszerek "gyengülése" miatt

Infostart

Komoly fordulatot jelenthet a háborúban, hogy Oroszország folyamatosan korszerűsíti ballisztikus rakétáit, az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek egyre nehezebben tudják elfogni őket.

Az orosz fejlesztésű, megnövelt manőverezési képességgel rendelkező ballisztikus rakéták jelentősen csökkentették az ukrán Patriot légvédelmi rendszerek hatékonyságát – írta a Portfolio a The War Zone alapján.

Ukrajnának egyelőre öt Patriot ütege van: hármat az Egyesült Államok, egyet Románia, egyet pedig Németország és Hollandia közösen biztosított. De egyre csökken a hatékonyságuk. „Az ukrán légierő nehezen tudja következetesen használni a Patriot légvédelmi rendszereket az orosz ballisztikus rakéták ellen a közelmúltbeli orosz taktikai fejlesztések miatt, beleértve azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik a rakéták röppályájának megváltoztatását és manőverek végrehajtását a hagyományos ballisztikus röppálya helyett" – írja az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) jelentése.

Donald Trump amerikai elnök épp nemrég ígért Ukrajnának 16 új Patriot üteget, bár egyelőre kérdéses, kiktől kaphatja majd meg az ország. De az utolsó nagy orosz rakétatámadások idején a Patriotok nem szerepeltek túl jól. A DIA jelentése szerint „a június 28-i támadáskor hét ballisztikus rakétából az ukrán légierő csak egyet lőtt le. A július 9-i nagy támadás során, amely a háború kezdete óta a legnagyobb légi támadás volt, 13 rakétából 7-et sikerült lelőni vagy eltéríteni."

Bár a jelentés nem részletezi, pontosan milyen típusú rakétákról van szó, az ukrán légierő szóvivője, Jurij Ihnat korábban az orosz fejlesztésű Iszkander-M és az Észak-Korea által szállított KN-23 rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat említette. Ezek a leggyakrabban bevetett ballisztikus rakéták az ukrajnai támadásokban.

