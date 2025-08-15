Így találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – képek

Az amerikai elnök fél kilenc előtt landolt az Elmendorf-Richardson bázison, és az Air Force One fedélzetén alaszkai szenátorokat és az állam kormányzóját fogadta, mielőtt kiszállt a gépből azután, hogy orosz hivatali partnere kilenckor megérkezett.

Egy vörös szőnyegen sétálva ment Vlagyimir Putyin elé, a két elnök nagyjából egyszerre szállt ki a repülőjéből. Kedélyes mosolyok közepette fogtak kezet a repülőtér aszfaltjára terített szőnyegen, azután elsétáltak egy kék dobogóra, amelyen többször kezet fogva pózoltak a fotósoknak.

#UPDATE US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin shook hands and exchanged greetings Friday as they arrived at a military base in Alaska for a historic summit on Moscow's war in Ukraine pic.twitter.com/Sjq1t3vwXO — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2025

Ezután a két elnök egy páncélozott limuzinba szállt, és miközben arra vártak, hogy elhagyják a repülőteret és elinduljanak a tárgyalásaik helyszínére, amerikai vadászrepülőgépek húztak fel felettük gyémánt formációban. Trump és Putyin a tudósítások videói szerint időközben a hátsó ülésen egymás mellett ülve beszélgettek. Végül magyar idő szerint 21.15 magasságában, több járműnyi kíséretükkel hagyták el a repülőteret.