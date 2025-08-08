ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
338.79
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Patriot föld-levegő rakétarendszert mutatnak be a Varsó-Ramom katonai repülőtéren 2023. április 20-án. A radomi repülőtéren a lengyel katonák a Patriot rakétarendszerek, valamint a Mala Narew és a Pilica légvédelmi rendszerek használatát sajátítják el.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Pawel Supernak

Szakértő: nem mindegy, hogy a Patriotokat Európából, Izraelből vagy máshonnan viszik-e át Ukrajnába

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Donald Trump amerikai elnök 17 új Patriot légvédelmi rendszert ígért az oroszokkal harcoló Kijevnek, de az még nem egyértelmű, honnan kerülnek a fegyverek az ukránokhoz. Ráadásul László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint a rakéták gyártása drága és lassú, pedig ezeken kellene osztoznia 19 országnak.

Bár Donald Trump megígérte őket Ukrajnának, egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek új gyártású fegyverek lesznek-e vagy már meglévők, és hogy melyik ország biztosítja őket: az amerikaiak, vagy valamelyik NATO-tagország – mondta László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

„Tizenhét darab az nagyon sok. Annyiban szűkítette a kört az amerikai elnök, hogy alapvetően NATO-tagállamokra számít. A Patriotokból az Egyesült Államoknak van a legtöbb, összesen 15 zászlóalj, de ez is kevés, mert az amerikaiak ezzel nemcsak a saját területüket, hanem külföldi bázisaikat és a szövetségeseiket is védik” – tette hozzá az elemző.

Jelen pillanatban még hét NATO-tagállamnál van hadrendben ez az eszköz, közülük Németországnak van a legtöbb. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi, mert ezek minősített titkos adatok, ráadásul ezek komplex rendszerek. Egy ilyen üteg parancsnoki egységből, illetve különböző indítóállomásokból és más komponensekből áll. A németeknél körülbelül 8 üteg lehet, és további 4+4-et rendeltek az amerikaiaktól, amelyeknek a következő években kellene megérkezniük – mondta a szakértő.

„Lehet, hogy az amerikai elnök arra gondolt, hogy a meglévő rendszerek közül adnak át, de az is lehet, hogy a még gyártás alatt lévő rendszerek átadását ütemezik át, és azokból biztosítanak Ukrajnának. Történt már ilyen például Svájccal is. Az ország ugyan nem NATO-tag, de éppen ilyen rendszerekre vár, és velük már közölte is Washington, hogy várniuk kell, az ő rendszereiket Ukrajna fogja megkapni” – tette hozzá.

Az kérdéses, hogy lehet-e kötelezni egy NATO-tagországot arra, hogy adja át a saját légvédelmi rendszereit másnak. „A dolog elméletileg felajánlás alapon működik – a probléma éppen az, hogy nem nagyon akaródzik az országoknak átadni a saját rendszerüket másnak, hiszen gondoljunk bele, ezzel a saját védelmükről és biztonságukról mondanának le” – fogalmazott az elemző.

Az is nagy kérdés, hogy mi történik a NATO védelmével, ha abból az ukránok kedvéért kivesznek 17 Patriot légelhárító rendszert? A szakértő szerint attól függ, honnan érkeznek ezek a rendszerek.

„Ha 17 Patriot rendszert kivennénk Európából, akkor a kontinens lényegében védtelen maradna, gyakorlatilag mindent odaadnánk Ukrajnának”

– mondta László Dávid, hozzátéve: szóba jött, hogy esetleg Görögország adna át egy rendszert. Nekik körülbelül 6 ütegjük lehet. Rebesgetik még a nem NATO-tag Izraelt, ahol már nem használják a Patriotokat, de ez még mindig nem fedi a 17 darabot.

A Patriot légvédelmi rendszer egyébként rendkívül hatékony. Eddig elég jól bizonyítottak Ukrajnában is, és az iráni–izraeli konfliktusnál is 80-90 százalék körüli hatékonysággal működtek. De ez sok mindentől függ.

„Nemcsak a rendszeren múlik, hanem különböző elfogórakéták is tartoznak hozzá, és ezeknek is vannak különböző fejlettségi szintjei. Ráadásul ebből a rakétából hiány van, tehát hogyha elegendő rendszert sikerül összeszedniük, akkor sem lesz elég rakéta hozzá. 2025-ben megpróbálták felpörgetni a gyártást, de még így is csak 800-900 elfogó rakétát tudnak legyártani, és ezen kellene osztoznia annak az össszesen 19 országnak, akiknél hadrendben áll ez az eszköz. Ráadásul nagyon drága a rendszer is, és a rakéták is” – hangsúlyozta az elemző.

Az ukránok már ismerik a Patriotokat, így elég gyorsan használni is tudnák, amit kapnak. Ukrajnában van már 6 ilyen rendszer, úgyhogy nagyjából tudják, hogyan működik. A rendszerek lényege, hogy mobilisak, lehet mozgatni a vezérlést és a rakétákat is, ami nem túl nagy nehézség, de azért ki kell hozzá képezni a kezelőszemélyzetet.

A Patriotoknak elsősorban a hátországban vennék nagy hasznát, mivel a rendszerek főleg a ballisztikus rakéták, cirkálórakéták ellen hatékonyak.

Akár drónok ellen is jók lennének, de azok ellen egyszerűen nem éri meg kilőni, hiszen egy ilyen elfogó rakéta 3-4 millió dollárba kerül, egy drón meg csak 1000-10 000 dollárba. De ha az ukránok megkapják ezeket a Patriot rendszereket, akkor a stratégiai infrastruktúra védelmére szinte azonnal tudják használni őket a hátországban – mondta László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: nem mindegy, hogy a Patriotokat Európából, Izraelből vagy máshonnan viszik-e át Ukrajnába

donald trump

patriot

légvédelmi rendszer

ukrajnai háború

lászló dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Főként mínuszban telt a kereskedés ma Ázsiában, míg Európában vegyes mozgásokat láttunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, majd összejött a mindenkori zárócsúcs is (a BUX indexszel egyetemben), míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására mínuszba került. Eközben az amerikai tőzsdék úgy tűnik, hogy a vámháborús híráramlással terhelt hetet pluszban zárhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrület, ami a Budapesti Értéktőzsdén folyik: óriásit kaszált, aki most ebbe fektette a pénzét

Őrület, ami a Budapesti Értéktőzsdén folyik: óriásit kaszált, aki most ebbe fektette a pénzét

A budapesti piac forgalma kiemelkedő volt, a BUX-indexet az OTP húzta, és jól teljesített a Richter is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 16:42
Drónzáport zúdítottak az oroszok Ukrajnára, NATO tisztek sebesülhettek meg
2025. augusztus 8. 15:40
Trump és Putyin találkozója: Budapest lehet a helyszín
×
×
×
×