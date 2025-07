Videón az oroszok új harci szörnyetege

Az alábbi felvételen egy T-72-es alvázára épülő „Sturm” harckocsi látható, amely különlegessége, hogy távirányítással, lényegében drónként üzemel. A felvételen felbukkan az őt irányító, hasonlóan T-72-en alapuló parancsnoki jármű is – számolt be a Portfolio.

A Sturm családot az oroszok hagyományosan a harckocsik gyenge pontjának számító városi harcokra fejlesztik – így jól látható például a megszokottnál rövidebb, 125 milliméteres ágyúcső is. Az átalakított T-72-eseknél egyébként továbbra is van lehetőség manuális kezelésre, ahogy bemutató videón is látszik.

