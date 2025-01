Az Iszlám Állam zászlója volt a New Orleans-i merénylőnél

Ahogy arról az Infostarton az első között beszámoltunk autós merénylet történt New Orleansban. Az ünnepló tömegbe hajtott egy pickup. A felvételeken hamar látni lehetett, hogy a platós furgonon, egy rúdon valami van, de ezt a rendőrök azonnal letakarták.

?JUST IN: The suspect in the New Orleans attack has been identified as 42-year-old Shamsud Din Jabbar, a U.S. Army veteran born and raised in Texas. According to law enforcement, Jabbar was carrying an ISIS flag in the truck.



