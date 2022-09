II. Erzsébet temetése: az útvonal, a program és a meghívottak egy helyen

A néhai brit uralkodót hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, szeptember 8-án érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.

A királynő koporsóját szerdán ravatalozták fel a londoni parlament legősibb épületében, az 1097-ben emelt Westminster Hallban.

A ravatal brit idő szerint hétfő reggel fél hétig - közép-európai idő szerint fél nyolcig - látogatható, de a brit hatóságok már hétfőre virradó éjjel lezárták a ravatalozóhelyiséghez vezető sort az újonnan érkezők előtt.

A lezárás bejelentésének pillanatában

nyolckilométeres volt a sor, és az utolsóként érkezőknek a sorban állás kezdetétől számítva hét órát kellett várniuk arra, hogy a ravatalozóhelyiségbe érjenek.

A koporsót hétfő délelőtt átviszik a Westminster Hall közvetlen közelében emelkedő Westminster-apátságba, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázótemplomába, ahol búcsúszertartással adóznak a néhai uralkodó emlékének.

A királynő nyilvános felravatalozásának vége után másfél órával, nyolckor már meg is nyílnak a Westminster Apátság kapui: így a vendégeknek elég ideje lesz arra, hogy elfoglalják helyüket a helyi idő szerint 11 órakor kezdődő szertartáson – írja a BBC.

Mindezzel egy időben megkezdődnek a szertartást megelőző előkészületek. Az apátság területére összesen kétezer vendéget engednek be, köztük lesznek államfők, királyi családok tagjai, valamint kétszáz olyan ember is, akiket a királynő születésnapja alkalmából tüntetett ki.

Az állami temetésig vezető út

A ceremónia 10.44-kor kezdődik azzal, hogy a királynő koporsóját a Westminster Hallból a Westminster Apátságba viszik. A haditengerészet ágyútalpára helyezik a koporsót, az ágyútalpat pedig 142 katona húzza majd – ez eltér attól, ahogyan a Buckingham-palotából a nyilvános ravatalig eljutott a koporsó, akkor ugyanis lovak húzták az ágyútalpat. Ezt használták VI. György temetésén, valamint Fülöp herceg unokatestvérének, Lord Mountbattennek 1979-es temetésén is. A katonák fekete tengerészuniformist viselnek majd. A koporsó útja az apátságig

Az ágyútalp után gyalogosan halad majd III. Károly király a család több tagjával. Köztük lesz Vilmos herceg és Harry herceg is a királynő unokái közül. A menetet a skót és az ír ezredek dudásai és dobosai, a Királyi Légierő és a Gurkha dandár tagjai vezetik. A Királyi Haditengerészet és a Királyi Tengerészgyalogság is felvonul, a Parlament téren pedig mindhárom katonai szolgálatból álló díszőrség áll majd, amelyet a Királyi Tengerészgyalogság zenekara kísér.

Az állami szertartás menete

A temetés pontban 11 órakor kezdődik majd, állami ceremóniaként: az uralkodóknak kijáró ceremónia értelmében katonai felvonulás és nyilvános ravatalozás kapcsolódik hozzá. Az apátság, amely a temetésnek helyet ad, korábban is jelentős szerepet játszott már nemcsak a monarchia, hanem a királynő életében is. Itt vette őt feleségül Fülöp herceg, és itt is koronázták királynővé édesapja, VI. György halálát követően.

Az anyakirálynő hivatalos temetését itt rendezték 2002-ben, de uralkodót a 18. század óta nem temettek falai közt.

A kétezer meghívott közt ott lesz Joe Biden amerikai elnök, és jelezte részvételét Kanada, Ausztrália és Új-.Zéland miniszterelnöke is. Az európai királyi családok tagjai is érkeznek, közülük több tagját is rokoni szálak fűzik Erzsébethez. A belga Fülöp király és felesége, valamint a spanyol Fülöp király és felesége is érkezik.

A szertartást David Hoyle, Westminster dékánja tartja, a prédikációt Justin Welby, Canterbury érseke mondja. Liz Truss miniszterelnök is felolvas majd az eseményen.

A temetés vége felé, 11.55-kor a Las Post – egy rövid dallam – hangzik el, amelyet kétperces gyászszünet követ. Ez idő alatt a London feletti légtér is le lesz zárva, így valóban teljes lehet a csend. A himnusz és a királynő dudása által játszott siratódallam zárja majd a szertartást dél körül.

Ez történik a temetést követően

Az utolsó menet a királynő koporsójával az apátságból a Hyde Park Cornernél található Wellington diadalívhez vezet. A szerdai menethez hasonlóan ekkor is percenként harangoznak majd a Big Bennél, amihez ágyúlövések is társulnak. A felvonulás a Kanadai Királyi Lovasrendőrség vezetésével hét csoportból áll, mindegyik saját zenekarral menetel majd. Az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség fegyveres szolgálatainak, a rendőrségnek és az NHS-nek tagjai is részt vesznek a felvonuláson. Az apátságból a Wellington diadalívig vezető menet útvonala

Egy óra körül az állami halottaskocsiba emelik majd át a koporsót, amely innen indul vele Windsorba. A kastély szerepe kitüntetett volt II. Erzsébet életében: amikor a világháborúban bombafenyegetettség alatt állt London, ide küldték, és a koronavírus-járvány idején is itt tartózkodott állandó jelleggel.

Az utolsó állomás: Windsor

A halottaskocsi délután három órakor érkezik meg Windsorba, majd öt kilométeres gyalogos menet következik, mely a Szent György kápolnáig kíséri II. Erzsébet koporsóját. A kápolnába délután négy órára érnek be. A windsori gyászmenet útja a kápolnáig

A kápolna sok fontos esemény helyszíne volt a királyi család életében az elmúlt időszakban: itt házasodott össze Harry és Meghan, és itt temették el Fülöp herceget is. A mintegy 800 vendégből álló, kisebb, személyesebb gyülekezet részvételével zajló búcsúztatást David Conner, Windsor dékánja végzi, és Justin Welby canterburyi érsek áldja meg a holtat.

Így ér véget uralkodása

Ezt követően olyan szertartások következnek meg, melyek II. Erzsébet uralkodásának végét szimbolizálják. A császári állami koronát, valamint az uralkodói gömböt és jogart a koronaékszerész veszi le a koporsó tetejéről, így a királynő utoljára válik meg koronájától. Az utolsó himnusz végén a király ezután a koporsóra helyezi a királynő tábori színét, vagyis a Grenadier Gárda zászlaját. A Grenadier Gárda a legidősebb gyalogosgárda, amely az uralkodó számára ceremoniális feladatokat lát el.

Ugyanekkor Lord Chamberlain, az MI5 egykori főnöke eltöri hivatali pálcáját, és a koporsóra helyezi. A fehér pálca elpattintása jelzi majd, hogy az uralkodónak mint a királyi ház legidősebb tisztviselőjének véget ér a szolgálata.

A királynőt ezután leeresztik a királyi sírboltba,

majd az uralkodói dudás játszik, mielőtt áldást mondanak és eléneklik a God Save the Kinget, a himnusz új verzióját. A windsori dudás fellépését a királynő személyesen kérte – közölte a Buckingham-palota.

Helyi idő szerint este fél nyolctól aztán egy családi körben megrendezett temetés keretében a királynő koporsóját férjéé mellett helyezik el. Márvány sírkövén a következő felirat lesz olvasható: II. Erzsébet, 1926–2022.

Nyitókép: 2013. november 10-én Londonban készített kép II. Erzsébet brit királynőről, aki 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában, uralkodásának 71. évében elhunyt. MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga