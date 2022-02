Újra kinyitottak az egyetemek Afganisztánban

A tálib kormány hivatalosan semmilyen említést nem tett a női hallgatókról, de meg nem nevezett oktatási tisztségviselők beszámoltak az új feltételekről a Reuters brit hírügynökségnek. Egy szemtanú a Nangarhar tartománybeli Dzsalalábád városban látta, amint a női hallgatók külön ajtón mennek be az egyetem épületébe. Ez az ország egyik legnagyobb egyeteme, amely most újra megnyílt azt követően, hogy tavaly augusztusban a tálibok átvették a hatalmat.

A tálibok korábbi - 1996 és 2001 közötti - uralmuk alatt teljesen kizárták a lányokat és a nőket az oktatásból. Az elmúlt fél évben azt hangoztatták, hogy változtattak társadalompolitikájukon és jogfelfogásukon, de ezekkel kapcsolatban kevés konkrétumot lehet tudni, és a középiskolás lányok sok tartományban nem mehettek vissza tanulni. Bizonyos magánegyetemek szintén újra kinyitottak - mások már tavaly ősszel -, de több oktatási intézménybe a nők nem térhettek vissza. Pedig a nemzetközi közösség részben éppen a nők és a lányok tanulási szabadságának érvényesülését szabja feltételül a külföldi támogatások megadásának és Afganisztán külföldi vagyona felszabadításának, amelyet a tálibok rendszeresen követelnek.

Az ENSZ afganisztáni segítő missziója kedden este üdvözölte a Twitteren, hogy a női hallgatók is visszatérhetnek az állami egyetemekre, és így nincs különbség a nemek között az oktatáshoz történő hozzáférésben.

Egy meg nem nevezett oktatási tisztségviselő beszámolt a Reutersnak arról, hogy az egyetemek milyen lehetőségek közül választhatnak a nők elkülönítése céljából: egyebek között a külön termekben vagy az időbeli elcsúsztatással megtartott előadásokat.

Most csak hat déli, melegebb időjárású tartományban nyíltak meg az állami egyetemek, a többiek - köztük a kabuliak - majd csak február 26-án nyitnak.

A dzsalalábádi egyetem egyik női jog- és politológushallgatója az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: örülnek, hogy újra megnyílt az egyetem, és hogy a nők is tanulhatnak, de félnek attól, hogy a tálibok egyszer csak véget vetnek ennek.

A Lagmán tartományi állami egyetemen, Mehtarlámban azonban, ahol a kapu előtt tálib harcosok posztoltak szerdán, csak maroknyi női hallgató - a teljes testet fedő ruhában - ment be az épületbe - jegyezte meg az AFP helyszínről tudósító újságírója. Oktatót is csak keveset lehetett látni, és a tudósítónak a legtöbben nem voltak hajlandók nyilatkozni, mert állítólag az egyetem vezetése azt kérte tőlük, hogy kerüljék a sajtót. Egy név nélkül nyilatkozó alkalmazott azonban elmondta, hogy a női hallgatók reggel 8 és 12, a férfiak 13 és 16 óra között mehetnek be az egyetemre.

