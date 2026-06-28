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A Belügyminisztérium új államtitkára.
Nyitókép: Halmai Ferenc közösségi oldala

Egy hét után személycsere, fura, ami a rendőrségnél történik

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Pósfai Gábor belügyminiszter alig több mint egy héttel a beiktatását követően visszavonta Tóth Tamás altábornagy Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Kérdés, hogy miért?

A döntést megelőzően a rendőri állomány részéről jelentős elégedetlenség fogalmazódott meg a vezető kinevezésével kapcsolatban. A beosztottak a sajtónak nyilatkozva kifogásolták Tóth Tamás vezetési stílusát, valamint megkérdőjelezték szakmai elvárásainak realitását.

A tiltakozások súlyát az adta, hogy több rendőr kilátásba helyezte a leszerelést vagy áthelyezési kérelmének benyújtását, ami a tárca számára a rendőrségi állományt veszélyeztető létszámcsökkenés kockázatával járt – írja a blikk.hu.

Tóth Tamás korábban, 2010 és 2014 között Budapest rendőrfőkapitánya volt, majd a büntetés-végrehajtás országos parancsnoki tisztségét töltötte be, ahonnan június elején mentették fel. Ezt követően nevezték ki a tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt dandártábornok utódjául Bács-Kiskun vármegyében.

Halmai Ferenc Tibor, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a döntéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a miniszteri intézkedés a kialakult helyzet kezelését szolgálja. Kiemelte: a tárca célja a rendőrség működésének stabilizálása és a hivatásos állomány megbecsültségének növelése, amelyhez a szakszervezetekkel való egyeztetést is alapvető lépésnek tartják.

Az új vármegyei rendőrfőkapitány személyéről egyelőre nem született döntés.

A fotónkon Halmai Ferenc látható.

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Kezdőlap    Belföld    Egy hét után személycsere, fura, ami a rendőrségnél történik

belügyminisztérium

rendőrfőkapitány

bács-kiskun vármegye

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