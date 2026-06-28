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mentőhelikopter
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Nagy a baj, mentőhelikopter kellett az M7-hez

Infostart

Baleset történt az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a 33-32-es kilométerszelvénynél, a Vál-völgyi pihenő térségében szombat kora este.

A műszaki mentéshez mentőhelikoptert riasztottak, emiatt az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták. A forgalomkorlátozás idején a Budapest irányába tartók a 42-es számú, kápolnásnyéki csomópontnál a 7-es főútra tereléssel kerülhették el a torlódást, ahonnan a martonvásári csomópontnál térhettek vissza az autópályára.

A kialakult, több mint öt kilométeres torlódásban rekedt utazók számára az MKIF Zrt. munkatársai ivóvizet osztottak.

A helikopter távozását követően a hatóságok mindhárom sávot megnyitották a forgalom előtt. A torlódás mértéke azóta csökkent, ám a szakasz továbbra is telített, ezért a közlekedőknek fokozott figyelemre van szükségük.

Időjárási előrejelzés

Az extrém hőség országszerte tartós marad, a hőmérsékleti csúcsok miatt az éjszakai lehűlés is minimális lesz. A szakemberek továbbra is figyelmeztetnek: a 11 és 16 óra közötti idősávban kerülendő a tűző nap, a nehéz fizikai munka és a sporttevékenység. A kormányzat a közszférában hétfőtől otthoni munkavégzést rendelt el, és nyomatékosan javasolja a szabadtéri munkák felfüggesztését a hőhullám ideje alatt. A rendkívüli forróságban a járművezetők számára különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a pihenők sűrűbb beiktatása.

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