A koronavírus-járvány Indiát sem kímélte: márciusban az ázsiai országban is teljes kijárási tilalmat rendeltek el, melynek következtében nemcsak az emberek, hanem a Dzsaipur tartományban található Elefanjoy menedékhelyen élő elefántok is nehéz napokat éltek meg. A korlátozások következményeképp már nem tehették meg napi közel ötven kilométeres sétáikat, amelyek emésztésüket is segítik és fontos mozgást is jelentenek számukra. Ennek megvoltak az egészségügyi következményei, de az itt dolgozók feje más miatt is főtt: a jószágokat akkor is etetni kell, amikor nem jönnek turisták, akik az elefántok sétáltatásáért, a velük készített szelfikért, a mosdatásért és a játékért fizetnek. Egy elefánt

testsúlyának tíz százalékával megegyező mennyiségű ételt fogyaszt

naponta, ami nagyjából 200 kilogrammnak felel meg. Egyetlen elefánt etetése napi 15 ezer forintba kerül, amit az idei nehéz körülmények között csak kölcsönből tudtak finanszírozni, írja a The Guardian.

Káros gyakorlat

Az állatok jogait védő szervezetek régóta hangsúlyozzák, hogy a turizmus igényeinek kiszolgálására elefántokat fogva tartani és azokat kiképezni kegyetlen és állatokat kínzó gyakorlat. Indiában és Thaiföldön most az elefántok tartásában is krízishez vezetett, hogy a turisták az idei évben távol maradtak. Az aktivisták remélik, a krízis véget vethet ennek a gyakorlatnak, melynek hibáira rámutat az a szeptemberi eset, amelyben négy elefánt vesztette életét, miután napokig kikötve, kevés élelemmel és vízzel ellátva tartották őket, majd turistákat kellett volna felcipelniük egy erődbe.

Szélnek eresztett állatok

Az Indiai Állatvédő Szervezetek Szövetsége vezetője, Varda Mehrotra szerint évek óta ismerik azokat a nehéz körülményeket, amelyek közt a turisták szórakoztatására tartott elefántok élnek, a koronavírus-járvány ezeket nem megteremtette, csak elmélyítette.Nagy probléma az is, hogy az országban mindössze nyolc elefántmenedékhely működik, ezeknek pedig nincs elegendő kapacitása arra, hogy a turizmusból kiesett állatokat felkarolja. Az országban mintegy 1800 magántulajdonban levő elefánt van, amelyek a különböző hindu ünnepeken és esküvőkön teljesített szolgálataikkal és turistaszórakoztatással keresnek pénzt gazdáiknak. Egyes tartományok biztosítottak segélyt tulajdonosaiknak a járvány kezdetén, de ezek a források mára kimerültek. Van olyan elefánttulajdonos, aki már közösségi gyűjtéssel igyekszik életben tartani állatait.

Elhagyott elefántok

Thaiföldön 2000 állatot tartottak fogva turistaközpontokban, a koronavírus okozta szűk évben viszont sokat egyszerűen szélnek eresztettek közülük. A központok java a kormány anyagi segítsége ellenére is bezárt, nagyjából ezer állat vándorol most is az országban hajcsáraival. Más állatokat natúrparkokba hajtottak be és hagytak magukra tulajaik, ezzel további terheket róva a parkok fenntartóira.

"Olyan ez, mint amikor valaki beviszi a macskáját vagy a kutyáját az orvosi rendelőbe, és ott felejti. Azt hittem, ez csak a kisállatokkal történhet meg, de nem. Most elefántokkal teszik ezt"

- mondja az egyik natúrpark érintett vezetője, Sangdeaun Chailert.

Az események hatására az állatok ára megfeleződött, félő, hogy nagy cégek vásárolják majd fel az állatokat, ahelyett, hogy eddigi családjaikkal maradhatnának. Egyes központokban az állatokkal foglalkozó hajcsárok száma csökkent, így kevesebben figyelnek már rájuk.

Az Elephant Jungle Sanctuary elnöke, Patitta Traiwet szerint az elefántok mindezen túl nem is értik, hova lettek a turisták. Az előző hetekben még ananásszal és más friss gyümölcsökkel etették őket, most pedig sehol sincsenek. Ugyanakkor azoknak az elefántoknak, akik hajcsáraikkal újra a dzsungelekbe indultak, a koronavírus soha vissza nem térő lehetőséget jelenthet arra, hogy visszatérjenek szülőhelyükre, s azok mellett a folyók mellett éljenek, amelyeknél megszülettek. Fogva tartott elefántok A kizsákmányoló kapcsolat ember és elefánt közt több ezer éves múltra nyúlik vissza.

A világon mintegy 15-20 ezer elefántot tartanak fogva.

Promóciós és marketingcélokra, turisták szórakoztatására vagy kis magánállatkertekben tartják őket rossz körülmények között.

Szelídítésük hihetetlen brutalitással zajlik, gyakran le is láncolják őket.

Nyitókép: Pixabay.com