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Nyitókép: xia yuan/Getty Images

Drámai bejelentés az európai autóiparról

Infostart / MTI

Az európai autóipar életveszélyben van, már nemcsak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán – jelentette ki Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban.

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén, az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában Séjourné hangsúlyozta: az ágazat egyszerre néz szembe

  • technológiai lemaradással,
  • a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal,
  • a vámok okozta pénzügyi terhekkel,
  • a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint
  • Kína „ragadozó stratégiájával”, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa.

Mint mondta, ennek következtében csökken az európai autógyártók piaci részesedése, miközben a kínai modellek importja jelentősen nőtt: ezek ma már az európai elektromos és egyéb villamosított járművek piacának több mint 15 százalékát teszik ki. „Az európai gyárak csökkentett kapacitással működnek, és egyre nagyobb a tömeges elbocsátások veszélye” – tette hozzá.

Az Európai Bizottság teljes mértékben tisztában van a helyzet sürgősségével – jelentette ki a biztos. Közölte, hogy a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta az ágazat szereplőivel folytatott stratégiai párbeszédre építve egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak.

Emlékeztetett arra, hogy a tavaly decemberben bemutatott autóipari csomagot márciusban egy ipari gyorsítóról szóló javaslat egészítette ki, így első alkalommal olyan stratégia valósulhat meg, amely az autóipar teljes értékláncát lefedi.

Elmondta, hogy a szén-dioxid-kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. A járműflották szén-dioxid-mentesítéséről szóló rendelet megőrzi az európai gyártók számára fontos piaci szegmenst, és elősegíti a használt elektromos járművek elérhetőségét az európai háztartások számára.

Hozzátette: az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kis méretű elektromos járművek elterjedését, uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.

A biztos sürgette, hogy az uniós intézmények mielőbb fogadják el az Európai Bizottság által beterjesztett jogszabályokat. Mint fogalmazott,

világos cél az európai autóipart sújtó hanyatlás „ördögi körének” megállítása, vagyis a termelés, a piaci részesedés és az Európában megtermelt hozzáadott érték csökkenésének megfordítása.

„Ezzel tartozunk iparunknak, ezzel tartozunk a benne dolgozó munkavállalóknak, és ezzel tartozunk azoknak a régióknak is, amelyek gazdasága nagymértékben az autóiparra épül” – hangsúlyozta Stéphane Séjourné.

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