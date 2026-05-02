ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Fotó: Infostart

Csalafinta építkezési kiskaput zárnának be egy kedvelt agglomerációs városban

A Dunamenti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. a jövőben nem ad ki közműnyilatkozatot több lakóegység kialakításához Budakalász területén az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül – tájékoztatott Forián-Szabó Gergely polgármester.

A településvezető közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a víziközmű-szolgáltató vezérigazgatója írásban is megerősítette: olyan ingatlanfejlesztési kérelmek esetén, amelyek egy telken belül több lakóegység kialakítását tartalmazzák, Budakalász Város Önkormányzatának támogató nyilatkozata szükséges az előzetes közműnyilatkozat kiadásához.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert az elmúlt években több ingatlanfejlesztő a helyi építési szabályokat megkerülve a megengedettnél több lakást alakított ki a városban. A közműszolgáltatók eddigi gyakorlatuk során a bekötési igények elbírálásakor nem vizsgálták a települési szabályoknak való megfelelést, ami akaratlanul is segítette a túlépítéseket.

A polgármester hangsúlyozta:

a szigorítás kizárólag a többlakásos fejlesztéseket érinti.

Az önkormányzat célja, hogy a szabálytalanságokat már a folyamat elején kiszűrjék, elkerülve a későbbi, helybélieket is érintő hosszadalmas hatósági és jogi eljárásokat. Az adminisztráció felgyorsításával igyekeznek biztosítani, hogy a szabályosan építkezőket ne érje hátrány.

A „lopakodó társasház” – Így működik a trükk

Ez a módszer az ingatlanfejlesztői szektor egyik közismert, bár jogilag és etikailag is vitatható eljárása, amellyel a településképet és az infrastruktúrát is jelentősen megterhelik. A folyamat általában a következő lépésekből áll. Az építtető egyetlen, nagyméretű családi házra kér engedélyt (vagy tesz egyszerű bejelentést), ami megfelel a helyi építési szabályzat (HÉSZ) előírásainak.

Az építkezés során a házat úgy tervezik meg, hogy a belső terek, a vizesblokkok és a bejáratok alapján később könnyen két, három vagy akár négy külön lakásra lehessen osztani. Gyakran

már eleve több konyhai kiállást és fürdőszobát építenek be.

Miután az épület elkészült, és megkapta a hatósági bizonyítványt vagy használatbavételi engedélyt mint „egy lakóegységes családi ház”, a fejlesztő fizikailag is lezárja a belső válaszfalakat.

Itt jön a Budakalászon most megállított lépés: a fejlesztő külön mérőórákat (víz, gáz, villany) igényelt minden egységhez. Ha a szolgáltató ezt automatikusan kiadta, azzal kvázi „legalizálta” a különálló lakásokat. Ezt követően a földhivatalnál társasházi alapító okirattal külön alegységekre bontják az ingatlant, és önálló lakásokként értékesítik őket.

Miért probléma ez?

A települések infrastruktúráját (csatornahálózat, víznyomás, parkolóhelyek, óvodai férőhelyek) egy bizonyos laksűrűségre tervezik. Ha egy utcában az eredetileg engedélyezett 10 lakás helyett a trükközések miatt 30-40 jön létre, az hálózati kimaradásokhoz, forgalmi dugókhoz és a közszolgáltatások túlterheltségéhez vezet.

Kezdőlap    Gazdaság    Csalafinta építkezési kiskaput zárnának be egy kedvelt agglomerációs városban

építkezés

budakalász

vízóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×