Csalafinta építkezési kiskaput zárnának be egy kedvelt agglomerációs városban

A településvezető közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a víziközmű-szolgáltató vezérigazgatója írásban is megerősítette: olyan ingatlanfejlesztési kérelmek esetén, amelyek egy telken belül több lakóegység kialakítását tartalmazzák, Budakalász Város Önkormányzatának támogató nyilatkozata szükséges az előzetes közműnyilatkozat kiadásához.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert az elmúlt években több ingatlanfejlesztő a helyi építési szabályokat megkerülve a megengedettnél több lakást alakított ki a városban. A közműszolgáltatók eddigi gyakorlatuk során a bekötési igények elbírálásakor nem vizsgálták a települési szabályoknak való megfelelést, ami akaratlanul is segítette a túlépítéseket.

A polgármester hangsúlyozta:

a szigorítás kizárólag a többlakásos fejlesztéseket érinti.

Az önkormányzat célja, hogy a szabálytalanságokat már a folyamat elején kiszűrjék, elkerülve a későbbi, helybélieket is érintő hosszadalmas hatósági és jogi eljárásokat. Az adminisztráció felgyorsításával igyekeznek biztosítani, hogy a szabályosan építkezőket ne érje hátrány.

A „lopakodó társasház” – Így működik a trükk

Ez a módszer az ingatlanfejlesztői szektor egyik közismert, bár jogilag és etikailag is vitatható eljárása, amellyel a településképet és az infrastruktúrát is jelentősen megterhelik. A folyamat általában a következő lépésekből áll. Az építtető egyetlen, nagyméretű családi házra kér engedélyt (vagy tesz egyszerű bejelentést), ami megfelel a helyi építési szabályzat (HÉSZ) előírásainak.

Az építkezés során a házat úgy tervezik meg, hogy a belső terek, a vizesblokkok és a bejáratok alapján később könnyen két, három vagy akár négy külön lakásra lehessen osztani. Gyakran

már eleve több konyhai kiállást és fürdőszobát építenek be.

Miután az épület elkészült, és megkapta a hatósági bizonyítványt vagy használatbavételi engedélyt mint „egy lakóegységes családi ház”, a fejlesztő fizikailag is lezárja a belső válaszfalakat.

Itt jön a Budakalászon most megállított lépés: a fejlesztő külön mérőórákat (víz, gáz, villany) igényelt minden egységhez. Ha a szolgáltató ezt automatikusan kiadta, azzal kvázi „legalizálta” a különálló lakásokat. Ezt követően a földhivatalnál társasházi alapító okirattal külön alegységekre bontják az ingatlant, és önálló lakásokként értékesítik őket.

Miért probléma ez?

A települések infrastruktúráját (csatornahálózat, víznyomás, parkolóhelyek, óvodai férőhelyek) egy bizonyos laksűrűségre tervezik. Ha egy utcában az eredetileg engedélyezett 10 lakás helyett a trükközések miatt 30-40 jön létre, az hálózati kimaradásokhoz, forgalmi dugókhoz és a közszolgáltatások túlterheltségéhez vezet.