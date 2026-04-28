A választások utáni első kamatdöntő ülés jön – Elemző: Varga Mihálynak most lesz mire választ adnia

Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a választások után először dönthet a kamatról. Az elemzők nem számítanak változtatásra, de kiemelt figyelem övezi, hogyan reagál a jegybank a Tisza Párt győzelmére, illetve mit gondol az MNB elnöke az új kormány euróbevezetési terveiről.

Ezzel az elemzői várakozással Madár István, a Portfolio elemzője is egyetért.

„A kamatsztori rövid előtörténete, hogy a jegybank elkezdte az idén a kamatcsökkentést, látva, hogy nagyon jól alakulnak az inflációs számok, aztán rögtön utána kénytelen is volt megállni már az első kamatvágás után, nem követte ezt további, bár előzetesen azt gondolta mindenki, hogy nem kell megállni. Azért kellett végül mégis, mert kitört közben az iráni háború, az olajárak elszálltak, és egy rendkívül bizonytalan geopolitikai környezetbe került a magyar monetáris politika is; úgy tűnik, hogy egyelőre az elemzők, szakértők azt gondolják, hogy

még mindig korai lenne újraindítani a kamatcsökkentést,

és ez a kivárás – elnézve az iráni háború jelenlegi nagyon bizonytalan kimenetelét – logikusnak is tűnik. Mindenki arra számít, hogy a jegybank továbbra is szinten tartja ezt a 6,25 százalékos irányadó kamatot, és nem kívánja újrakezdeni a kamat lazítását” – részletezte az InfoRádió megkeresésére Madár István.

Ugyanakkor nagyon fontos változás történik az ország belpoltikai berendezkedésében, a választás eredményeképp ugyanis a kétharmados parlamenti többségű Fidesz-KDNP-kormány távozik, és egy kétharmados parlamenti támogatottságú Tisza-kormány érkezik, Magyar Péter vezetésével; a választásokat követően pedig először tart kamatdöntő ülést a jegybanki Monetáris Tanács, és akár a gazdasági folyamatok nyelvére is fordíthatják a váltást. Délután Varga Mihály MNB-elnök akár választások eredményét is kommentálhatja, amire az is utal, hogy meghívta magához Kármán András pénzügyminiszter-jelöltet, kettejük találkozóján pedig az euró bevezetéséről is beszélgetés folyt.

Madár István is arra számít, hogy Varga Mihály tájékoztatóján szóba kerül a politikai váltás, ha másképp nem, a tájékoztató második felét kitevő „kérdezz-felelek” alkalmával. „Biztos, hogy Varga Mihály készül egy válasszal” – jegyezte meg az elemző.

„Az régebben is sejthető volt, hogy

Varga Mihály azért a kormányról távozó Fideszhez képest megengedőbb az euróbevezetéssel kapcsolatban;

a kormánypártnak volt egy rendkívül merev elutasító álláspontja, azt lehetett félig-meddig informálisan sejteni, hogy Varga Mihály ehhez képest azért jóval európártibb, és azt gondoljuk, hogy ha valamit ezzel kapcsolatban mond, akkor vagy valami óvatos tartózkodás lesz a tartalma, vagy finoman elkezdi érzékeltetni azt, hogy nincs ellenére, hogy az új kormányzat gazdaságpolitikájának egyik sarokköve az euróbevezetés hosszabb távon” – mutatott rá.

Arra is számít, hogy akár konkrétan a választás eredményére reagálva is mond valamit Varga Mihály, de amire biztosan, az

a hosszú lejáratú állampapírok hozamainak jelentős esése, illetve

a forint jelentős erősödése a külföldi fizetőeszközökhöz képest,

„ami nyilván inflációs szempontból kedvező, ugyanakkor az utóbbi időben már lehet hallani olyan vállalati hangokat, amelyek ezt már túlzónak minősítik”, az exportőrök kifejezetten szomorkodnak most, hiszen forintban előállított értékükért kevesebb eurót kapnak.

Tulajdonképpen nemcsak egy többé-kevésbé borítékolható kamatdöntést kell a jegybanknak lemenedzselnie kommunikációs szinten, hanem – az elemző várakozása szerint – több más izgalmas kérdésre is lesz lehetőség választ kapnia a nyilvánosságnak, amire aztán szintén reagálhatnak a piacok.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.