2026. április 28. kedd Valéria
Nyitókép: MNB/YouTube

A választások utáni első kamatdöntő ülés jön – Elemző: Varga Mihálynak most lesz mire választ adnia

Infostart / InfoRádió

A jegybankelnök a közelmúltban a leendő pénzügyminiszterrel már eszmét cserélt az euróbevezetési pályáról is, de továbbra is adottság, hogy a magyar monetáris politika a választások eredményétől függetlenül is bizonytalan geopolitikai környezetben van. Kedden kamatdöntő ülés, majd tájékoztató.

Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a választások után először dönthet a kamatról. Az elemzők nem számítanak változtatásra, de kiemelt figyelem övezi, hogyan reagál a jegybank a Tisza Párt győzelmére, illetve mit gondol az MNB elnöke az új kormány euróbevezetési terveiről.

Ezzel az elemzői várakozással Madár István, a Portfolio elemzője is egyetért.

„A kamatsztori rövid előtörténete, hogy a jegybank elkezdte az idén a kamatcsökkentést, látva, hogy nagyon jól alakulnak az inflációs számok, aztán rögtön utána kénytelen is volt megállni már az első kamatvágás után, nem követte ezt további, bár előzetesen azt gondolta mindenki, hogy nem kell megállni. Azért kellett végül mégis, mert kitört közben az iráni háború, az olajárak elszálltak, és egy rendkívül bizonytalan geopolitikai környezetbe került a magyar monetáris politika is; úgy tűnik, hogy egyelőre az elemzők, szakértők azt gondolják, hogy

még mindig korai lenne újraindítani a kamatcsökkentést,

és ez a kivárás – elnézve az iráni háború jelenlegi nagyon bizonytalan kimenetelét – logikusnak is tűnik. Mindenki arra számít, hogy a jegybank továbbra is szinten tartja ezt a 6,25 százalékos irányadó kamatot, és nem kívánja újrakezdeni a kamat lazítását” – részletezte az InfoRádió megkeresésére Madár István.

Ugyanakkor nagyon fontos változás történik az ország belpoltikai berendezkedésében, a választás eredményeképp ugyanis a kétharmados parlamenti többségű Fidesz-KDNP-kormány távozik, és egy kétharmados parlamenti támogatottságú Tisza-kormány érkezik, Magyar Péter vezetésével; a választásokat követően pedig először tart kamatdöntő ülést a jegybanki Monetáris Tanács, és akár a gazdasági folyamatok nyelvére is fordíthatják a váltást. Délután Varga Mihály MNB-elnök akár választások eredményét is kommentálhatja, amire az is utal, hogy meghívta magához Kármán András pénzügyminiszter-jelöltet, kettejük találkozóján pedig az euró bevezetéséről is beszélgetés folyt.

Madár István is arra számít, hogy Varga Mihály tájékoztatóján szóba kerül a politikai váltás, ha másképp nem, a tájékoztató második felét kitevő „kérdezz-felelek” alkalmával. „Biztos, hogy Varga Mihály készül egy válasszal” – jegyezte meg az elemző.

„Az régebben is sejthető volt, hogy

Varga Mihály azért a kormányról távozó Fideszhez képest megengedőbb az euróbevezetéssel kapcsolatban;

a kormánypártnak volt egy rendkívül merev elutasító álláspontja, azt lehetett félig-meddig informálisan sejteni, hogy Varga Mihály ehhez képest azért jóval európártibb, és azt gondoljuk, hogy ha valamit ezzel kapcsolatban mond, akkor vagy valami óvatos tartózkodás lesz a tartalma, vagy finoman elkezdi érzékeltetni azt, hogy nincs ellenére, hogy az új kormányzat gazdaságpolitikájának egyik sarokköve az euróbevezetés hosszabb távon” – mutatott rá.

Arra is számít, hogy akár konkrétan a választás eredményére reagálva is mond valamit Varga Mihály, de amire biztosan, az

  • a hosszú lejáratú állampapírok hozamainak jelentős esése, illetve
  • a forint jelentős erősödése a külföldi fizetőeszközökhöz képest,

„ami nyilván inflációs szempontból kedvező, ugyanakkor az utóbbi időben már lehet hallani olyan vállalati hangokat, amelyek ezt már túlzónak minősítik”, az exportőrök kifejezetten szomorkodnak most, hiszen forintban előállított értékükért kevesebb eurót kapnak.

Tulajdonképpen nemcsak egy többé-kevésbé borítékolható kamatdöntést kell a jegybanknak lemenedzselnie kommunikációs szinten, hanem – az elemző várakozása szerint – több más izgalmas kérdésre is lesz lehetőség választ kapnia a nyilvánosságnak, amire aztán szintén reagálhatnak a piacok.

A cikk Sipos Ildikó interjúja alapján készült.

varga mihály

monetáris tanács

kamatdöntés

magyar nemzeti bank

Aréna: az élvonalból az Élvonalba – tehetségeket keres a Nobel-díjas Krausz Ferenc

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni” – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek.”
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a magyar hatóságok

Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát

Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket

Megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, megszólalt a frakcióvezető

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa

Akár 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztőrészlete egyes jelzáloghiteleknek, ha az új kormány véget vet az Orbán-kormány egyik ikonikus pénzügyi intézkedésének, a kamatstopnak. Egy ekkora törlesztőrészlet-emelkedés azonban egyáltalán nem lenne tipikus: a kamatstoposok többsége megúszná 10 százalék körüli vagy alatti, havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és kiderült: darabszám szerint 216 ezer szerződésről, vagyis a meglévő jelzáloghitelek 26%-áról, állomány alapján pedig 848 milliárd forintnyi tartozásról, a jelzáloghitel-tartozások 11%-áról beszélünk.

Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!

Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

2026. április 27. 21:33
Gyógyszerhiány alakulhat ki a háború nyomán
2026. április 27. 18:02
Szakértő: meglepetést okozott, hogy az MBH nem fizet osztalékot
