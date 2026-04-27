Az unió jóváhagyta a magyar Hankook-beruházás állami támogatását

Az uniós bizottság közleménye szerint az intézkedés támogatni fogja a Hankook Tire & Technology Co., Ltd. dél-koreai gumiabroncsgyártót egy új, tehergépkocsi- és buszradiál gyártását lehetővé tevő gyártósorának létrehozásában a Közép-Dunántúl régióban.

A beruházással a vállalat bővíti Fejér megyei üzemének kapacitását, ami eddig csak személygépkocsik és kisebb teherautók számára gyártott gumiabroncsokat.

A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és várhatóan 469 munkahely teremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.

Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett vállalat az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben – tájékoztattak.