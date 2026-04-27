ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.96
usd:
309.79
bux:
133714.55
2026. április 27. hétfő Zita
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Gumiabroncs halad a futószalagon a Hankook rácalmási gyáregységének új részlegében 2015. május 20-án. Befejeződött a gyár bővítésének harmadik üteme, az összesen 313 millió eurós (mintegy 94 milliárd forintos) beruházás révén 950 új munkahely jött létre és 19 millió abroncsra nőtt a rácalmási üzem éves gyártókapacitása.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Az unió jóváhagyta a magyar Hankook-beruházás állami támogatását

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Hankook új gumiabroncsgyártó-sorának létrehozását célzó, 71,6 millió eurós (28 milliárd forint) beruházásának magyar állami támogatását.

Az uniós bizottság közleménye szerint az intézkedés támogatni fogja a Hankook Tire & Technology Co., Ltd. dél-koreai gumiabroncsgyártót egy új, tehergépkocsi- és buszradiál gyártását lehetővé tevő gyártósorának létrehozásában a Közép-Dunántúl régióban.

A beruházással a vállalat bővíti Fejér megyei üzemének kapacitását, ami eddig csak személygépkocsik és kisebb teherautók számára gyártott gumiabroncsokat.

A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és várhatóan 469 munkahely teremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.

Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett vállalat az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben – tájékoztattak.

Kezdőlap    Gazdaság    Az unió jóváhagyta a magyar Hankook-beruházás állami támogatását

európai unió

hankook

fejér vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Igazi „nagyágyúk" távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A háború eddigi egyik legsúlyosabb támadása érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: az ukrán haderő egy nap alatt több mint 200 drónt indított a félsziget ellen. Az orosz erők nagy erőkkel támadják Dobropillját Zaporizzsja megyében, az ukrán Deepstate térkép be is satírozta a térséget szürkével, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elveszett a település. Trump nemrég arról beszélt egy interjúban: nem igaz, hogy teljesen borultak volna a béketárgyalások, rendszeres kontaktban van Ukrajna és Oroszország vezetésével is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a békés hátországnak: tízmilliárd dolláros kárt okoznak Oroszországnak ezek a filléres ukrán fegyverek

Robert Brovdi, akit Magyar&quot; hívójellel ismernek, egy ungvári születésű, magyar nemzetiségű parancsnok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×