2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Vezetékek zárócsapokkal // Oil gas processing plant with pipe line valves
Nyitókép: insagostudio/Getty Images

Előrejelzés: csökkenhet idén az olajkereslet

Infostart / MTI

Kedden közzétett havi olajpiaci jelentése alapján erre számít a Nemzetközi Energiaügynökség.

A globális kőolaj-kereslet csökkenésére számít az idén a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), elsősorban az iráni háború okozta ellátási sokk és árrobbanás következtében – állapítja meg a szervezet honlapján kedden közzétett havi olajpiaci jelentés.

A párizsi székhelyű szervezet szerint a globális olajkereslet 2026-ban átlagosan mintegy 80-84 ezer hordóval mérséklődhet naponta, ami éles fordulat a korábbi előrejelzéshez képest, egy hónapja még napi 640-650 ezer hordós növekedést vártak. Az IEA hangsúlyozta, az iráni konfliktus "alapvetően megváltoztatta" a globális olajfogyasztás kilátásait.

A kereslet visszaesése már a második negyedévben látványos lehet: az ügynökség előrejelzése szerint éves összevetésben akár napi 1,5 millió hordós csökkenés is bekövetkezhet, ami a koronavírus-járvány óta a legnagyobb visszaesés lenne. A fogyasztás elsősorban a Közel-Keleten és az ázsiai-csendes-óceáni térségben esik vissza, különösen a petrolkémiai alapanyagok és a repülőgép-üzemanyag iránti kereslet csökkenése miatt, de a drágulás hatásai fokozatosan más régiókra is átterjedhetnek.

A globális olajkínálat márciusban 10,1 millió hordóval, naponta 97 millió hordóra zuhant, mivel a közel-keleti energiainfrastruktúra elleni folyamatos támadások és a Hormuzi-szoroson átkelő tartályhajók forgalmát érintő korlátozások a történelem legnagyobb ellátási zavarához vezettek. Az olajexport teljes kiesése meghaladja a napi 13 millió hordót, ami a termelés korlátozásával és a régió energetikai infrastruktúrájának károsodásával együtt kumulatív ellátási kiesést eredményez.

Az ellátási zavarok miatt a globális készletek is csökkentek: márciusban 85 millió hordóval estek vissza, miközben több importőr ország (köztük Kína) jelentős tartalékfelhalmozásba kezdett. Az IEA korábban rekordnagyságú, mintegy 400 millió hordónyi stratégiai készlet felszabadítását is engedélyezte a piaci sokk enyhítésére.

Az ügynökség alapeseti forgatókönyve szerint a közel-keleti szállítások az év közepére részben helyreállhatnak, ami mérsékelheti az árakat és a piaci feszültségeket. Ugyanakkor egy elhúzódó konfliktus esetén tartós ellátási zavarokra és jelentős gazdasági következményekre figyelmeztetett az IEA.

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést – frissülő cikk

Szerda délelőtt 10 órára hívta az országgyűlési választáson nyertes pártok vezetőit egyeztetésre Sulyok Tamás köztársasági elnök, ez előtt adott interjút Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Kossuth rádiónak, aki ezután az M1 tévécsatornában nyilatkozik. Frissülő cikk, tartson velünk!
 

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Folyamatosan bombáz az izraeli légierő, Trump szerint lassan vége a háborúnak - Híreink a közel-keleti konfliktusról szerdán

Tegnap tárgyalt a két ország közti konfliktus rendezéséről Libanon és Izrael: lényegében közös nevezőre jutottak a Hezbollah eltávolításával kapcsolatosan, de tűzszünet nincs. Az izraeli légierő Dél-Libanont intenzíven bombázza. Az Irán körüli amerikai blokád elvileg betonstabil: a CENTCOM bejelentése szerint hat hajót fordítottak vissza. Donald Trump amerikai elnök közben rendkívül optimistán nyilatkozik az Iránnal való konfliktusról: újabb tárgyalások lesznek, elmondása szerint lényegében vége hamarosan a háborúnak. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború, konfliktus, békülés eseményeivel.

Súlyos ára lesz a hatósági áras benzinnek: elkerülhetetlennek tűnik a legrosszabb forgatókönyv, iszonyatos teher szakad az ország nyakába

Szakértők szerint a kialakult helyzet tarthatatlan, ami az ársapka mielőbbi kivezetését kényszerítheti ki a döntéshozókból.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

