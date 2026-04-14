Visszavágja Kínába irányuló olajexportját Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia májusban jelentősen megemeli az Arab Light olaj, az Ázsiába szállított fő olajfajta árát, mivel az iráni háború a Hormuzi-szoros lezárásához és az energiaáramlás felborulásához vezetett.
Az Aramco szaúdi állami olajcég közleménye szerint a májusi olajár hordónként 17 dollárral emelkedik, 19,5 dollárral többe fog kerülni, mint a szaúdi olaj árának meghatározásához használt Omán/Dubaj nyersolajkosár ára. Ez a különbség rekordnak számít, az áprilisi szállításra vonatkozó különbség még csupán 2,5 dollár volt. A korábbi legnagyobb, hordónkénti 9,8 dolláros különbséget 2022 augusztusában mérték.