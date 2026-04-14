Visszavágja Kínába irányuló olajexportját Szaúd-Arábia

Kínai külügyi szóvivő: a Hormuzi-szoros biztonsága globális érdek

A Hormuzi-szoros a nemzetközi áru- és energiakereskedelem fontos útvonala, emiatt biztonsága globális érdek – jelentette ki Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A térség biztonságának, stabilitásának és zavartalan működésének fenntartása a nemzetközi közösség közös érdeke – fejtette ki.

A szóvivő arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap késő este bejelentette a Hormuzi-szoros katonai blokádját hétfőtől, valamint intézkedéseket helyezett kilátásba az Iránnal energiakereskedelmet folytató országokkal szemben.

A szóvivő kiemelte: a szoroson áthaladó hajóforgalom súlyos fennakadásának oka az iráni konfliktus. A helyzet rendezésének kulcsa a mielőbbi tűzszünet, majd a harcok végleges beszüntetése. A szóvivő szerint az érintett feleknek nyugodtan és visszafogottan kell eljárniuk, Kína pedig kész továbbra is aktív és konstruktív szerepet vállalni a megoldásban.