Esni kezdett az olaj ára

Elkezdték a befektetők beárazni a Hormuzi-szoros elleni amerikai blokád hatásait, így kedden csökkent az olajár. Mindeközben továbbra is nyitott a lehetőség Washington és Teherán között a tárgyalások folytatására – írta meg a Portfolio.

J. D. Vance amerikai alelnök elmondta, az iráni-amerikai béketárgyalások következő lépése Teheránon múlik, a hétvégi egyeztetések nem hoztak áttörést. „A labda most az irániak térfelén pattog” – fogalmazott a Fox News-nak adott interjújában. Hozzátette: a megállapodás mindkét fél számára előnyös lehetne, az amerikai feltételek különösen az iráni nukleáris programra vonatkoznak.

Mindeközben az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vette az iráni kikötőket a Perzsa-öbölben. A tengeri zárlatot Donald Trump elnök vasárnap jelentette be. Mint írják, ez a kéthetes tűzszünetet követően komoly eszkalációt jelent. Később azonban az amerikaiak pontosítottak és kiemelték, hogy a korlátozások kizárólag az iráni kikötőkbe érkező, illetve onnan induló hajókra vonatkoznak – olvasható a cikkben.

Mint írják, a hírekre a WTI hordónkénti jegyzése a hétfői 98 dolláros csúcshoz képest több mint 6 százalékkal csökkent. A Brent esetében hasonló mértékű csökkenés történt, 106 dollár környékéről.