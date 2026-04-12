Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Újra ömlik az olaj Szaúd-Arábiából

Infostart / MTI

Szaúd-Arábia vasárnap bejelentette, hogy helyreállította a kelet-nyugati olajvezeték teljes szállítási kapacitását napi 7 millió hordóra, néhány nappal azután, hogy a vezetéket támadás érte.

Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy a konfliktus során a támadások által érintett energetikai létesítmények és az olajvezeték működése helyreállt.

Szaúd-Arábia nem nevezte meg, ki hajtotta végre a támadásokat, de a királyság az elmúlt hetekben számos iráni rakétát és drónt lőtt le.

A támadások megzavarták a működést a legfontosabb olaj-, gáz-, finomító-, petrolkémiai és villamosenergia-létesítményekben Rijádban, a Keleti Tartományban és Dzsanbú ipari városban.

Szaúd-Arábia csütörtökön közölte, hogy

a támadások napi mintegy 600 ezer hordóval csökkentették olajtermelési kapacitását, míg a kelet-nyugati kőolajvezeték átfolyási kapacitását mintegy 700 ezer hordóval.

A kelet-nyugati olajvezeték Szaúd-Arábia egyetlen nyersolaj-export útvonalát képezi a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A Reuters brit hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy Irán néhány órával a tűzszüneti megállapodás megkötését követően megtámadta a vezetéket.

A tárca közölte, hogy pótolta az érintett mennyiségeket a Manifa olajmezőről, ahol a termelés korábban napi 300 ezer hordóval csökkent.

A tájékoztatás szerint folynak a munkálatok a Huraisz-létesítmény teljes termelési kapacitásának helyreállítására, miután a létesítmény elleni támadások további 300 ezer hordóval csökkentették Szaúd-Arábia termelési kapacitását.

A minisztérium meglátása szerint a gyors helyreállítás javítani fogja "a helyi és globális piacok ellátásának megbízhatóságát és folyamatosságát".

Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat
A választásra jogosultak 37,98 százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

John McLaughlin, Donald Trump elnök stratégiai tanácsadója és közvélemény-kutatója szerint a vasárnapi választáson tapasztalt rendkívüli választói aktivitás a kormánypárt választási esélyeit erősíti.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: itt a friss 11 órás eredmény, hatalmas a részvételi kedv

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 11 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján akár minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, de az első ilyen jelentések még nem tökéletesen irányadók. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?

A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?

US failed to gain Iran's trust during talks, Tehran delegation leader says

Parliament Speaker Ghalibaf says Iran raised "forward-looking initiatives" in Islamabad, but US Vice-President Vance says Tehran has not accepted Washington's terms.

