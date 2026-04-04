2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Megindultak a tankerek a Hormuzi-szoroson keresztül

Csütörtök óta több tartály-, konténer- és gázszállító hajó is áthaladt a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoroson, miután Irán engedélyezte az általa „barátságosnak” ítélt vízi járművek közlekedését. A világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát február végén zárták le az Iránt ért amerikai és izraeli légicsapásokat követően.

A nemzetközi hajóforgalmi adatok és a Reuters beszámolója szerint Teherán kizárólag azoknak a hajóknak teszi lehetővé az áthaladást, amelyek nem rendelkeznek amerikai vagy izraeli kötődéssel.

A tranzit során a vízi járművek speciális azonosító jelzésekkel kommunikálnak az iráni hatóságokkal: a francia CMA CGM konténerszállítója például „Owner France” megjelöléssel haladt át, míg egy indiai gázszállító az „India ship India crew” üzenettel jelezte hovatartozását - írja a portfolio.hu.

Pénteken

az ománi Oman Shipping Management két óriás nyersolajszállítója és egy LNG-tankere is elhagyta a Perzsa-öblöt.

Omán korábban közvetítőként lépett fel az amerikai–iráni tárgyalásokon, és élesen bírálta a diplomáciai egyeztetések alatt megindított légicsapásokat. Szintén áthaladt a szoroson a japán Mitsui O.S.K. Lines által üzemeltetett Sohar LNG-tanker; ez volt az első japán kötődésű gázszállító, amely a konfliktus kitörése óta használhatta az útvonalat.

A biztonsági protokoll részeként az érintett hajók a szoroson való áthaladás idejére kikapcsolták automatikus azonosító rendszerüket (AIS), így jelük átmenetileg eltűnt a globális követőrendszerekből. A japán közlekedési minisztérium adatai szerint a térségben péntek reggel még mintegy 45 japán tulajdonú vagy üzemeltetésű hajó vesztegelt az áthaladásra várva. Szakértők emlékeztetnek: a Hormuzi-szoroson halad át a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom (LNG) mintegy egyötöde.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

