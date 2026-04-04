Megindultak a tankerek a Hormuzi-szoroson keresztül

A nemzetközi hajóforgalmi adatok és a Reuters beszámolója szerint Teherán kizárólag azoknak a hajóknak teszi lehetővé az áthaladást, amelyek nem rendelkeznek amerikai vagy izraeli kötődéssel.

A tranzit során a vízi járművek speciális azonosító jelzésekkel kommunikálnak az iráni hatóságokkal: a francia CMA CGM konténerszállítója például „Owner France” megjelöléssel haladt át, míg egy indiai gázszállító az „India ship India crew” üzenettel jelezte hovatartozását - írja a portfolio.hu.

Pénteken

az ománi Oman Shipping Management két óriás nyersolajszállítója és egy LNG-tankere is elhagyta a Perzsa-öblöt.

Omán korábban közvetítőként lépett fel az amerikai–iráni tárgyalásokon, és élesen bírálta a diplomáciai egyeztetések alatt megindított légicsapásokat. Szintén áthaladt a szoroson a japán Mitsui O.S.K. Lines által üzemeltetett Sohar LNG-tanker; ez volt az első japán kötődésű gázszállító, amely a konfliktus kitörése óta használhatta az útvonalat.

A biztonsági protokoll részeként az érintett hajók a szoroson való áthaladás idejére kikapcsolták automatikus azonosító rendszerüket (AIS), így jelük átmenetileg eltűnt a globális követőrendszerekből. A japán közlekedési minisztérium adatai szerint a térségben péntek reggel még mintegy 45 japán tulajdonú vagy üzemeltetésű hajó vesztegelt az áthaladásra várva. Szakértők emlékeztetnek: a Hormuzi-szoroson halad át a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom (LNG) mintegy egyötöde.