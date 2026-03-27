Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Volt idő, nem is olyan régen, amikor Németország több volt, mint egy ország. Egyfajta gazdasági ígéret. Amit ott gyártottak, az működött. Akik ott dolgoztak, azok kiszámítható jólétre számíthattak. A „Made in Germany” nemcsak minőséget, hanem stabilitást is jelentett. Egy olyan stabilitást, amelyhez egész Európa igazodott.

2019 óta azonban valami megváltozott. Nem történt látványos összeomlás, nem volt egyetlen nagy törés, amely után minden más lett. Inkább egy lassú, szinte észrevétlen elcsúszás zajlik. A számok még sokáig elfedik, de a történetek már mesélnek. Gyárak, amelyek ma már nem termelnek. Háztartások, amelyek szűkösebben élnek. Döntéshozók, akik egyre inkább reagálnak, mint irányítanak.

Ez a cikk húsz történetet mutat be. Húsz jelet, amelyek együtt rajzolják ki azt a képet, amelyet sokáig senki sem akart kimondani. Azt, hogy Németország már nem az az ország, ami régen volt.

1. Az ipar elhalkulása

A német ipari termelés 2024-ben közel 10 százalékkal maradt el a 2019-es szinttől, ami békeidőben szokatlan visszaesés. Ludwigshafenben a BASF (Európa legnagyobb vegyipari komplexuma) több ezer állást szüntet meg, és kapacitásokat telepít át Kínába. Mindez nem egy ciklikus megingás következménye, hanem strukturális fordulaté. A német ipar, amely évtizedekig a kontinens növekedését húzta, most saját hazájában veszít lendületet. Ami korábban stabil alap volt, ma földrengések által sújtott.

2. Az energia ára

2022-ben a német ipari gázár rövid időre a korábbi szint három-négyszeresére emelkedett, és bár később csökkent, a szintje tartósan magas maradt. Bajorországban és Észak-Rajna–Vesztfáliában energiaintenzív üzemek (üveg- és alumíniumgyárak) álltak le vagy csökkentették a termelést. A német gazdasági modell, amely olcsó orosz gázra és atomenergiára, valamint erős, exportorientált iparra épült, hirtelen elvesztette két fontos alappillérét. A versenyképesség kulcsa egyik napról a másikra költségtényezővé vált.

3. A középosztály lecsúszása

2020 és 2023 között a német reálbérek összességében mintegy 4 százalékkal csökkentek. Ez olyan visszaesés, amit emberemlékezet óta nem láttak a németek. Egy berlini közalkalmazott bár nominálisan többet keres, mint hat-hét éve, mégis kevesebbet engedhet meg magának a mindennapokban. A középosztály, amely eddig a stabil gyarapodás élményére építette életét, most először tapasztalja a vásárlóerő erózióját. Ez egy lassú, de rendszerszintű csúszás lefelé.

4. Elszálló árak

2022-ben az infláció közel 8 százalékra ugrott, ami Németországban évtizedek óta nem látott szint. Az olyan alapvető termékek, mint a vaj vagy a tej, egyes időszakokban akár 80–100 százalékkal drágultak a diszkontláncokban. Az árstabilitás, amely a német gazdasági kultúra egyik sarokköve volt, hirtelen megingott. Ez nemcsak pénzügyi teher, hanem bizalmi törés is egy olyan társadalomban, amely a kiszámíthatóságra épült.

5. Az exportmotor köhögése

2019 óta a német export volumene lényegében stagnál, miközben a globális kereskedelem nőtt. A Volkswagen kínai eladásai csökkennek, miközben a BYD és más helyi gyártók gyorsan nyernek teret. A világ egyik vezető exportőre először szembesül

azzal, hogy kulcspiacain már nem domináns szereplő. Ez azért különösen jelentős, mert a német modell alapja éppen az exportvezérelt növekedés volt. És ez az alap most repedezni kezdett.

6. A Kína-stratégia visszaüt

A német export mintegy 7–8 százaléka Kínába irányul, de ennél is fontosabb, hogy számos iparág (autó, gépipar, vegyipar) erősen ettől a piactól függ. Amikor 2023-ban a kínai növekedés lassult, a német megrendelések is hirtelen visszaestek. A Siemens és több közepes gépgyártó is megérezte ezt. A „Wandel durch Handel” logikája ma már nem működik, a német siker egyik fő pillére mára külső bizonytalanság forrásává vált.

7. A fiatalok kiszorulása

Berlinben a bérleti díjak 2014 óta több mint 50 százalékkal emelkedtek, mert a kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel. Egyre több fiatal pár költözik ki Brandenburg peremvárosaiba, napi ingázást vállalva, mert a belváros elérhetetlenné vált. A Friedrichshain vagy Kreuzberg már nem a pályakezdők terepe, hanem a magas jövedelműeké. Ez a változás nemcsak lakhatási válságot jelez. A társadalmi mobilitás szűkül, a város pedig elveszíti nyitottságát.

8. Félbehagyott építkezések

2022 és 2024 között az új lakásépítések száma mintegy 30 százalékkal esett vissza, részben a kamatemelések és az építési költségek robbanása miatt. Münchenben és Frankfurtban félkész lakóprojektek állnak, a beruházók kivárnak vagy visszalépnek. A német kormány évi 400 ezer új lakást célzott, de ettől messze kerültek. A kínálat épp akkor szűkül, amikor a kereslet történelmi csúcson van. Ez pedig hosszú távú lakhatási feszültséget vetít előre.

9. Az autóipar identitásválsága

A globális elektromosautó-piacon Kína mára vezető szereplővé vált, miközben a német gyártók részesedése nyomás alá került. A Volkswagen 2023–2024-ben többször módosította elektromos stratégiáját, és szoftverfejlesztési problémákkal küzdött. Eközben a kínai BYD már Európában terjeszkedik. Az autóipar Németországban nemcsak gazdasági ágazat, hanem identitás. És most először látszik, hogy ez az identitás alkalmazkodásra kényszerül.

10. A szorító adóprés

A német adóék, azaz a munkát terhelő összes adó és járulék megközelíti a 47 százalékot. Ez az OECD egyik legmagasabb szintje. Egy átlagos, gyermektelen munkavállaló jövedelmének közel fele elvonásra kerül. Eközben a nettó jövedelmek reálértéke stagnál vagy csökken. A középosztály ezt nem egyetlen sokként, hanem folyamatos szorításként éli meg.

11. Digitális kőkorszak

Németország a DESI-indexben tartósan az EU-átlag alatt teljesít digitalizációban, különösen az e-közigazgatás terén. 2023-ban is számos tartományi hivatal faxot használt, és papíralapú ügyintézés dominált. Berlinben például a lakcímbejelentés heteket vehet igénybe. Egy ország, amely az ipari automatizáció élvonalában van, adminisztratív rendszereiben megrekedt. Ez nem puszta kényelmetlenség. Konkrét versenyhátrány a vállalkozások és a befektetések számára.

12. Hiányzó munkaerő

Németországban közel 1,7 millió betöltetlen állás van, miközben a munkanélküliség sem tűnt el. A vendéglátásban és az egészségügyben különösen éles a hiány. Sok étterem rövidebb nyitvatartással működik. Kórházak osztályokat zárnak be. A rendszer nem tudja hatékonyan összekapcsolni a keresletet és a kínálatot. Ez a strukturális feszültség nemcsak szolgáltatási problémát jelent, hanem közvetlenül fékezi a gazdasági növekedést.

13. A jóléti rendszer ára

A szociális kiadások folyamatosan nőnek. A Bürgergeld reformja után több millió ember részesül támogatásban, éves szinten több tízmilliárd eurós költséggel. 2024-ben a szövetségi költségvetés egyre nagyobb részét kötik le ezek a kiadások, miközben más területeken megszorítások jelennek meg. Bár a rendszer még stabil, ám egyre drágább. A kérdés már nem az, hogy hosszú távon fenntartható-e a jóléti rendszer a német demográfiai és gazdasági környezetben.

14. A pontatlanság új normája

A Deutsche Bahn távolsági járatainak pontossága 2023-ban 60 százalék alá esett. Ez történelmi mélypont. A késések mindennapossá váltak, üzleti utazások és napi ingázás is kiszámíthatatlanná lett. A Frankfurter Allgemeine Zeitung rendszeresen számol be súlyos zavarokról. Egy ország, amely a pontosságot a márkájává tette, most saját infrastruktúrájával küzd. Ez nemcsak logisztikai, hanem reputációs probléma is.

15. A növekedés halála

2023-ban a német GDP csökkent, 2024-ben pedig stagnálás közeli állapotot mértek. Az IMF és az Európai Bizottság előrejelzései is tartósan alacsony dinamikát jeleznek. A „Európa motorja” narratíva helyét egyre gyakrabban veszi át a „beteg ember” kifejezés a nemzetközi sajtóban. A gazdaság persze nem omlott össze, de elveszítette lendületét. És ez hosszabb távon súlyosabb, mint egy egyszeri visszaesés.

16. A Mittelstand szorítása

2023–2024-ben a vállalati csődök száma több mint 20 százalékkal emelkedett. Különösen a kis- és középvállalatok körében szélsőséges a helyzet. Baden-Württembergben, a német ipar szívében több generációs családi cégek zártak be az energiaárak és költségek nyomása alatt. A Mittelstand eddig stabilitást, rugalmasságot és exporterőt jelentett. Most azonban egyre több szereplő kerül nyomás alá. A gazdaság gerincének lassú, de veszélyes meggyengülését láthatjuk.

17. A bürokrácia szorítása

A német vállalatok szerint a bürokrácia az egyik legnagyobb növekedési akadály. Egyes beruházások engedélyezése akár 3–5 évig is eltarthat. A Tesla berlini gigagyárának bővítése is hónapokat csúszott környezetvédelmi és adminisztratív eljárások miatt, melyek keretében közel 25 ezer oldalas dokumentációt kellett beadnia Muskéknak. A német jogi rendszer tehát versenyhátránnyá vált. Túl lassú egy gyors világban. Ez pedig nem csak időveszteséget jelent, hanem elmaradó beruházások és versenyhátrány forrása is.

18. Az öregedő társadalom nyomása

Németország medián életkora már meghaladja a 45 évet. Ez a szám ráadásul folyamatosan emelkedik. 2030-ra a nyugdíjba vonulók száma jóval magasabb lesz, miközben a munkaerő-állomány évről-évre csökken. Egyes becslések szerint évente több százezer dolgozó esik ki a rendszerből. A demográfiai lejtőn lefelé csúszva a nyugdíjrendszer és a gazdaság fenntarthatósága egyre inkább matematikai kérdéssé válik.

19. Az energiafüggőség új arca

Az orosz gáz kiesése után Németország gyorsan növelte LNG-importját. Azonban ennek az energiaforrásnak az ára jóval magasabb és volatilisabb. 2023-ban új terminálok nyíltak Wilhelmshavenben és Brunsbüttelben, de a beszerzési költségek továbbra is meghaladják a korábbi szinteket. A függőség nem szűnt meg, csak átalakult. És ami a lényeg, sokkal drágább lett. A gazdaság számára ez tartós költségnövekedést és bizonytalanságot jelent.

20. Eltűnő bizalom

A német Ifo üzleti hangulatindex 2022 óta tartósan a hosszú távú átlag alatt van, jelezve a vállalati bizalom megingását. Egyre több cég halaszt beruházásokat, vagy viszi külföldre azokat. Egyes német vállalatok egyenesen az USA-ban mennek, mert még ott is jelentősen olcsóbb az energia ára. A gazdaság jövőbeni irányát a várakozások alapvetően határozzák meg. És amikor ezek romlanak, akkor a vállalkozások is hosszú, hideg télre készülhetnek.

Összegzés

Németország nem omlott össze. A boltok nyitva vannak, a gyárak termelnek, az autók még mindig futnak az autópályákon. De valami alapvető megváltozott. Az a magabiztosság, amely évtizedeken át meghatározta az országot, megingott.

A legnagyobb kérdés most nem az, hogy mennyire mély a probléma. Hanem az, hogy Németország képes lesz-e újra feltalálni önmagát. Mert ha nem, akkor az öreg kontinens végérvényesen elveszítheti gazdasági motorját.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense